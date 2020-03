‚Tři měsíce se nebudou žádné kontroly.‘ Ministryně Schillerová podle Babiše odloží další vlnu EET

„Tři měsíce se nebude nic dít, nebudou žádné kontroly, takže do 1. srpna jako by EET ani neexistovalo," řekl Babiš novinářům. Jednání vedl s opozicí Babiš videokonferencí, počítá, že tak bude činit jednou za týden.

Na úterní schůzce s Babišem ODS navrhovala odklad platby záloh na daně, odklad platby zdravotního a sociálního pojištění, zkrácení lhůty pro vrácení přeplatků DPH státem nebo odklad zavedení závěrečných vln EET. ODS také žádá, aby stát převzal od firem vyplácení nemocenské lidem, kteří se dostali do karantény. Podobně jako lidovci navrhovala ODS taky změny v ošetřovném. Odklad EET navrhovala i TOP 09. To však již dřív odmítla ministryně Schillerová, ze zákona to není možné, uvedla.

Plošně promineme sankce, o tři měsíce posouváme termín pro daňové přiznání, říká Schillerová Číst článek

Květnové rozšíření EET se bude týkat například řemeslníků, advokátů, účetních, lékařů a taxikářů. Podle ministerstva by se to mělo vztahovat zhruba na 300 tisíc podnikatelů.

K odložení ministryni Schillerovou vyzvala dopisem také Česká lékařská komora. Lékaři jsou podle prezidenta komory Milana Kubka ve specifické situaci, protože pracují ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami a většina jejich příjmů tak probíhá bezkontaktním způsobem. „Od zavedení povinnosti EET pro tyto lékaře nelze ze strany státu očekávat žádný významný fiskální efekt,“ dodal. Připomněl také, že lékaři v době epidemie pracují v personálním oslabení a bez ochranných pomůcek, přesto většinou nezavírají ordinace.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Počátkem února bylo podle dostupných informací do EET zapojeno 192 tisíc podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 13 miliard účtenek.

Ministerstvo financí před epidemií uvedlo, že EET by měla letos do veřejných financí přinést 15,2 miliardy korun, z toho 2,4 miliardy korun souvisí s květnovým rozšířením EET na obory, které jí dosud nepodléhaly. Za roky 2017 až 2019 vyčíslilo ministerstvo financí přínos EET zhruba na 33 miliard korun.