Změny pro Čechy očkované v USA: stát zváží uznání vakcín od 21. června, karantény skončí určitě

Naočkovaní Češi by po návratu ze Spojených států už nemuseli kvůli vstupu do restaurací nebo například divadel chodit na testy. Zváží to ministerstva zahraničí, vnitra a zdravotnictví. Od 21. června pak naočkovaní Češi při návratu domů nebudou muset do karantény. Na nerovné uznávání očkování ze zahraničí upozornil ve středu Radiožurnál.

Praha 12:01 10. června 2021