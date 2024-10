Krajhanzl: Dopravní chudoba je tu už teď, bez ohledu na emisní povolenky. Děti nemají na cestu do školy

Od roku 2027 se mají emisní povolenky vztahovat i na fosilní paliva pro domácnosti. To ovlivní i ceny pohonných hmot nebo vytápění. Legislativu zatím zavedlo jen Rakousko a česká vláda chce o systému EU ETS 2 v Bruselu ještě jednat. „V Česku o tom rok dva zatím neuslyšíme. Ale dopravní chudoba už tu je. Některé děti mají problém se dostat do školy,“ popisuje pro Český rozhlas Plus zakladatel a ředitel Institutu 2050 Jan Krajhanzl. Praha 12:22 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít MHD v Litoměřicích jezdí už 5 let zdarma | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Podle analýzy vašeho Institutu 2050 je až polovina českých domácností ohrožena energetickou a dopravní chudobou. Co přesně to znamená? A jak se to projevuje v běžném životě?

Vezmu to postupně. Energetická chudoba je situace, kdy domácnosti mají příliš nízké příjmy na to, aby dokázaly vytápět své domovy na úroveň, která by nepoškozovala jejich zdraví nebo by nesnižovala kvalitu jejich života.

Může se to podávat různými způsoby. Buď jsou teploty v domácnosti příliš nízké, anebo mají domácnosti velké dluhy v oblasti energií. Může to být třeba i situace, kdy velkou část příjmu musí domácnost věnovat právě na to, aby uhradila účty za energie.

A dopravní chudoba?

To je velmi podobné, ale v oblasti dopravního chování. Znamená to, že lidé musí zvažovat, jaké cesty si mohou a nemohou dovolit z finančních důvodů. A tím nemyslím cesty na dovolenou, ale základní potřeby.

Třeba jestli dostanou děti do školy, jestli se dostanou do práce, pro léky, k lékaři nebo na nákup potravin.

Ilustroval bych to konkrétní situací, kterou mi popisovali autobusoví dopravci z Karlovarského kraje. Říkali, že když je týden před výplatou, tak mají po ránu, kdy se jezdí do školy, v autobusech méně školáků, kteří míří do školy, než v jiných týdnech.

To je to, co chceme ukázat. Dopravní a energetická chudoba není téma, které přijde v příštích letech. Ale už je s námi tady a teď.

Spočítali jste, jak by se projevilo rozšíření trhu s emisními povolenkami?

My se věnujeme reprezentativnímu výzkumu veřejného mínění. To znamená, že neděláme ekonomické analýzy.

Přijde mi důležité držet se této aktuální situaci. My víme, že česká vláda se v tuto chvíli ani v nejmenším nechystá emisní povolenky pro domácnosti reálně zavádět. V Poslanecké sněmovně leží novela zákonu o emisních povolenkách a ta v žádné podobě neobsahuje zpoplatnění.

To znamená, že příští rok dva o tomto tématu prakticky neuslyšíme. Ale jak jsem říkal, děti v Karlovarském kraji mají v tuto chvíli problém se dostat do školy, pokud mají jejich rodiče týden před výplatou.

Jak by stát mohl řešit energetickou a dopravní chudobu? Váš institut mluví až o polovině českých domácnostech, které jsou ohroženy.

Naše analýza, kterou jsme publikovali před dvěma lety, popisuje různé části české společnosti ve vztahu k tomuto tématu. Dívali jsme se na životní podmínky, ve kterých lidé žijí.

Měli jsme tam dvě poměrně početné skupiny. Jednu tvoří 18 procent lidí a je to takzvaný chudší venkov. To jsou lidé, kteří dnes hodně topí dřevem a uhlím, což jsou komodity, které budou v příštích letech pravděpodobně zdražovat.

Je zajímavé, že tito lidé jezdí autem v podobné míře jako takzvaná zajištěná část venkova. Protože na venkově zkrátka nemáte úplně možnost volby z hlediska infrastruktury veřejné dopravy.

A pak je tu druhá skupina, asi 33 procent lidí, kteří převážně bydlí ve městech. Říkáme jich chudí obyvatelé měst. To jsou ti, kteří často žijí v nájemním bydlení. A majitelé nemají často motivaci zateplovat to pronajímané bydlení, protože veškeré náklady za energie hradí nájemci – a ti se často dostávají do finanční pasti.

Jak by měla vypadat případná pomoc státu?

Povolenky, pokud by se jednoho dne zavedly, by byly dobré k tomu, že by jimi získával stát prostředky pro to, aby těmto ohroženým skupinám mohl pomáhat.

A samozřejmě mají energetická a dopravní chudoba i řešení. Třeba když veřejnost podporuje svoz dětí do školy, zaměstnanců do práce a podobně. Dále je to snižování energetické náročnosti nájemního bydlení.