Fritzla čeká přesun z ústavu pro psychicky nemocné do vězení. Podmínečné propuštění není možné

Na doživotí odsouzený Rakušan Josef Fritzl, který 24 let věznil a znásilňoval svou dceru, se v nejbližší době ze zařízení pro psychicky nemocné přesune do běžného vězení. Příslušné rozhodnutí soudu v rakouské Kremži nabude platnosti v úterý. Informuje o tom v pondělí agentura APA. Vídeň 16:09 27. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fritzl, který od roku 1984 do roku 2008 věznil a sexuálně zneužíval svoji dceru, byl v roce 2009 odsouzen k doživotnímu trestu ve speciálním oddělení věznice pro duševně narušené pachatele s možností přezkoumání jeho stavu po 15 letech | Zdroj: Profimedia

Podle agentury APA proti soudnímu rozhodnutí z poloviny května státní zastupitelství nepodalo stížnost, a přesunu tak už nic nebrání. S předčasným propuštěním na svobodu devětaosmdesátiletý muž ale počítat nemůže.

Trojčlenný senát soudu v Kremži v půlce měsíce uvedl, že Fritzl trpí postupující demencí, jeho fyzický stav se výrazně zhoršil a nepředstavuje nebezpečí, které by vyžadovalo jeho umístění v zařízení pro psychicky nemocné.

Zároveň ale soudci dali najevo, že podmínečné propuštění pachatele na svobodu není ze „zvláštních preventivních důvodů“ možné. Vzhledem k „bezprecedentní zločinné energii“ činů, za něž byl odsouzen, není možné vycházet z toho, že by se v budoucnu nedopustil dalších trestných činů.

Přesun do běžného vězení soud v Kremži povolil původně už v lednu, odvolací soud ve Vídni ale v březnu rozhodnutí zrušil, protože podle něj nebylo dostatečně odůvodněné. Kremžský soud se tak musel žádostí Fritzlovy právní zástupkyně zabývat znovu. Neveřejné slyšení se uskutečnilo koncem dubna.

Advokátka Astrid Wagnerová, podle níž už Fritzl není nebezpečný, dala dříve najevo, že změna vězeňského režimu je součástí strategie, jejímž cílem je dosáhnout podmínečného propuštění a přesunu Fritzla do domova pro seniory. O to by Wagnerová ráda požádala do roka po přesunu do běžného vězení.

Fritzl, který od roku 1984 do roku 2008 věznil a sexuálně zneužíval svoji dceru, byl v roce 2009 odsouzen k doživotnímu trestu ve speciálním oddělení věznice pro duševně narušené pachatele s možností přezkoumání jeho stavu po 15 letech. Trest si dosud odpykával v zařízení ve Steinu u Kremže, kde musel podstoupit terapii.

Fritzl svoji dceru Elisabeth uvěznil ve zvukotěsném sklepě domu v dolnorakouském Amstettenu, když jí bylo 18 let. V následujících letech s ní zplodil sedm dětí, z nichž jedno brzy zemřelo. Případ vyšel najevo v roce 2008, kdy jedno z vězněných dětí upadlo do bezvědomí a Fritzl souhlasil s jeho hospitalizací.