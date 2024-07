Postižená dcera ukrajinské rodiny potřebuje celodenní péči. Jako cizinec ale dávky nedostává, pomáhají Češi

Marija a Maksim Vojtovičovi přijeli z Ukrajiny před dvěma lety hned po začátku ruské invaze. Od té doby v Česku bydlí, pracují, platí nájem i daně a starají se o dvě dcery. Starší z nich je vážně zdravotně postižená a potřebuje celodenní péči. Stát ale cizincům na osobní asistentku nepřispívá a manželé také nemají nárok na sociální dávky. Pardubice 18:47 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malá Yulia s rodiči | Foto: Maryja Vojtovičová

Zatím proto manželům Vojtovičovým pomáhají výtěžky dobročinných sbírek. „Má strašně ráda vodu, takže tam seděla celý den a má taky ráda písek,“ popisuje Maryja Vojtovičová radost starší dcery z výletu k Baltskému moři.

Yulinka je po cestě ještě unavená a usíná. Vypadá teď jako běžné osmileté děvče, má ale vzácné genetické onemocnění, kvůli kterému je mentálně postižená a na vozíku. Když rodina na začátku války na Ukrajině přijela ze Lvova do Pardubic, musela řešit taky celodenní péči o dceru.

„Na začátku to bylo děsivější, protože jsme nevěděli, jestli najdeme to, co potřebuje. Nejvíc jsme se báli, že nenajdeme speciální školu. Podařilo se nám ale najít místo ve Svítání. Jsme s tím velice spokojeni, protože tam má rehabilitace i osobního asistenta,“ říká Vojtovičová.

Nyní má škola Svítání prázdniny a osobní asistentku potřebuje Yulinka pořád. Oba rodiče jsou ale zaměstnaní. Maryja našla dokonce práci v oboru, a to zároveň s bydlením skrz majitele bytu Richarda Beníška.

Práce v oboru jako bonus

„Bylo neuvěřitelné, když jsem otevřel životopis Marie a tam bylo vidět, že je programátorka a zrovna v hodně specifické technologii, kterou používáme u nás ve firmě. Takže se přihodilo to, že dostala nejen bydlení, ale mohli jsme ji i zaměstnat,“ vysvětluje Beníšek.

Na osobní asistentku pro dceru potřebuje rodina měsíčně 24 tisíc korun. Přestože oba rodiče od počátku v Česku pracují, platí daně i nájem bytu, jako cizinci na žádný příspěvek na péči nárok nemají. Bez peněz z dobročinných sbírek by Maryja musela zůstat doma, což by mrzelo i jejího zaměstnavatele.

„Jsem moc rád, že za déle než dva roky je Maryja naprosto nepostradatelný člen týmu. Byl bych moc rád, kdyby nám to vydrželo ještě déle. Hlavně bych byl rád, kdyby měla tu možnost dále pracovat,“ říká Richard Beníšek.

Na osobní asistentku pro Yulinku půjde taky výtěžek charitativního běhu na Sportovním parku v Pardubicích na začátku srpna. „Charitativní běh bude pro ně. Zafungovalo to krásně, takže to bude další příspěvek. Jsou to ale jednorázové příspěvky, nikdy nevíte, co bude v lednu, jestli se to podaří v březnu, nebo jak to bude. Budeme se jim snažit pomáhat, jak to půjde,“ potvrzuje Alexandra Tušlová z pardubického magistrátu.

Vybrané peníze zajistí asistentku Yulince do konce tohoto roku. Rodina si ale uvědomuje, že takto nebude moct fungovat stále, pomohlo by systémové řešení.

Yulia u moře | Foto: Maryja Vojtovičová