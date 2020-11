‚Neuvědomil jsem si, že porušuji nařízení.‘ Jurečka se omluvil, že i přes zákaz vypil na ulici pivo

Předseda a poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka se ve středu na sociálních sítích omluvil za to, že porušil vládní nařízení, když navzdory zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti vypil večer v Praze na ulici čepované pivo. Fotografii poté zveřejnil na svém twitterovém účtu. Uvedl, že udělal chybu a mrzí ho to. Své chování sám ohlásil příslušným orgánům a je připraven vyvodit i politickou odpovědnost. Praha 12:10 18. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Kdybych si toho byl vědom, pivo si nedávám, ani se s ním nefotím pro sociální sítě,“ uvedl šéf lidovců na facebooku (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Serveru Novinky.cz Jurečka sdělil, že na funkcích nelpí a na odchod z politiky ze dne na den je připraven po celou dobu, co v ní je. „Projednám toto na jednání poslaneckého klubu a celostátního výboru,“ uvedl. Omluví se také v Poslanecké sněmovně.

Jurečka napsal, že dal na twitter fotografii, jak drží pivo v kelímku v liduprázdné pražské ulici. Pivo si objednal u výdajového okénka cestou do svého bytu v hlavním městě. „Než mi jídlo bylo připraveno a zabaleno, tak jsem si sedl na patník a pivo žahnul. Neuvědomil jsem si, že jsem tímto porušil nařízení vlády. Kdybych si toho byl vědom, pivo si nedávám, ani se s ním nefotím pro sociální sítě,“ uvedl ve středu šéf lidovců na facebooku. Dodal, že za toto porušení vládního nařízení se omlouvá. „Neuvědomil jsem si to. Tuto informaci z vlastního podnětu postupuji také orgánům k prošetření a k potrestání. Mrzí mě to. Udělal jsem chybu,“ poznamenal.

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech pod pokutou platí od poloviny října, za jeho porušení hrozí pokuta. Opatření je zatím platné do ukončení nouzového stavu, tedy do 20. listopadu. Vláda ale ve čtvrtek požádá Sněmovnu o jeho prodloužení až do 20. prosince.

Není to poprvé, co politici byli vyfoceni při porušení vládních nařízení proti šíření koronaviru. Nedávno byl předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek zachycen, jak navzdory platným restrikcím vychází z vinohradské restaurace. Později to vysvětlil tím, že si byl vyzvednout jídlo a při tom vypil pivo. Při jednání Sněmovny se omluvil za návštěvu zavřené restaurace i za to, že své jednání zpočátku zlehčoval. Slíbil poslat 10 000 korun na dobročinné účely související s epidemií, finanční příspěvek chce podle Novinek poslat i Jurečka.

Návštěva zavřené restaurace stála na konci října post ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO). Prymula se hájil mimo jiné tím, že restaurací procházel do soukromých prostor vyšehradské kapituly. Ve funkci ho nahradil Jan Blatný.