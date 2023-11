Pekarová Adamová obhájila post šéfky TOP 09, neměla protikandidáta. Čeká se na volbu místopředsedů

Pekarovou Adamovou nakonec nevyzval žádný z možných protikandidátů. Stranu by tak měla vést i do příštích sněmovních voleb za dva roky. Delegátům poděkovala za podporu a slíbila, že bude „makat“ na tom, aby strana byla vidět a plnila své sliby.

Ve svém kandidátském projevu poukazovala na to, že se jí povedlo stranu dovést do vlády, jak slibovala. Přiznala však, že se straně nepovedlo prosadit vše, co si dala za cíl. „Jistě si všichni dovedeme představit mnohem jednodušší situaci v čase našeho vládnutí,“ řekla s odkazem na ruskou agresi na Ukrajině a následnou energetickou krizi, která původní priority strany ve vládě přehodnotila.

„Bylo třeba se vypořádat s přílivem uprchlíků, energetickou závislostí na Rusku, zanedbávanou armádu bylo třeba začít modernizovat ještě rychleji, než jsme plánovali,“ popsala s tím, že se vládě postupně daří tyto problémy řešit. Kritizovala v tomto ohledu podle ní „populistickou opozici“ – opozičními stranami jsou aktuálně hnutí ANO a SPD.

„Firmy nekrachovaly, jak mnozí strašili. Lidé nepadali do chudoby, nenechali jsme nikoho padnout, jak jsme slíbili. Situace se pomalu zlepšuje. My se tedy konečně opět soustředíme na plán, intenzivněji řešit stav veřejných financí,“ dodala s odkazem na vládní škrty a už i senátem schválený konsolidační balíček.

Markéta byla potřetí zvolena předsedkyní TOP 09. Jsme na ni hrdí.



A moc blahopřejeme.❤️ pic.twitter.com/yJy5jw43xR — TOP 09 (@TOP09cz) November 11, 2023

Právě TOP 09 podle Pekarové Adamové je ve vládě nejhlasitější s ohledem na rozpočtovou zodpovědnost. „Vlastimil Válek zeštíhluje úřad a šetří, což dokazuje, že o úsporách nejen mluvíme, ale také je realizujeme,“ řekla a pochálila spolupráci i s dalšími stranami koalice SPOLU, kterou tvoří kromě TOP 09 také ODS a KDU-ČSL.

Navzdory různým názorům na mnohé otázky se totiž strany rozhodly pro společnou kandidátku i pro nadcházející evropské volby. „Rozdílnosti existují a budou dál – ostatně proto jsme ve třech samostatných stranách. Ale zaměření na budoucnost, střední třídu a její potřeby, pravicový pohled na svět, věcná řešení – to je tmel, který převážil i jako pojítko pro volby do Evropského parlamentu,“ řekla.

Jediná kandidátka

Že bude obhajovat post předsedkyně strany TOP 09, avizovala Markéta Pekarová Adamová už dlouho před sněmem. Upozorňovala, že je třeba stranu připravit na kandidaturu do Evropského parlamentu, ale také na krajské a senátní volby v příštím roce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co se čeká od celostátního sněmu TOP 09? Dění sleduje Daniela Tollingerová

Pro ty má Pekarová Adamová už dopředu připravené priority, které by chtěla z pozice předsedkyně jedné z vládních stran prosazovat. „Pro nás je naprosto klíčové, abychom prosadili korespondenční volbu. Pro naše občany ze zahraničí je naprosto nezbytná, aby mohli snáze uplatnit své základní občanské právo. Chceme dotáhnout i důchodovou reformu, protože jinak v budoucnu nebudeme mít na důchody dostatek peněz,“ popisuje.

Teď se čeká na volbu prvního místopředsedy. Pozici doteď zastával senátor Tomáš Czernin. Ten ale před začátkem sněmu pro Český rozhlas uvedl, že svou aktuální stranickou funkci už obhajovat neplánuje. Více se chce věnovat své senátorské práci.

„To jsou dvě velmi náročné funkce, které se nedají slučovat a já jsem zvyklý dělat věci naplno. Takže první mísopředsedou strany už nebudu, ale budu se ucházet o to, abych zůstal řadovým místopředsedou,“ popsal Czernin.

Nominace získal také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. I ten se ale své kandidatury vzdal a podpořil na post prvního místopředsedy ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Jak Czernin tak i Jakob se chtějí ucházet o posty řadových místopředsedů strany.

Dnes na sněmu @TOP09cz . Pro @CRozhlas jsem řekl, že nebudu obhajovat post 1. místopředsedy. Důvody jsou zřejmé. Loni jsem se stal místopředsedou @SenatCZ, což je funkce, kterou chci nadále dělat se vší zodpovědností. Chci ke svému kraji přistupovat s péčí řádného hospodáře. pic.twitter.com/PArzZQqIJh — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) November 11, 2023

Válkovy ambice

Ministr Válek se svými ambicemi na druhou nejvyšší stranickou funkci netajil. „Samozřejmě záleží na nominacích a na tom, jací budou další kandidáti. Já ale samozřejmě uvažuji o tom, že budu ve vedení TOPky pokračovat dál,“ prohlásil ještě před sněmem pro Radiožurnál.

Názorové nesoulady, frakce i kroužkování. Spolu do eurovoleb budí otázky, pro vedení ale dává smysl Číst článek

A zůstat ve vedení strany by chtěl i místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Kučera.

„Dostal jsem nějaké nominace, abych kandidoval jako místopředseda. Takže pravděpodobně do té volby půjdu. Samozřejmě kandidátů na místopředsedy bude více, takže bude z čeho vybírat. Pokud někdo obhájí, či neobhájí, neznamená to pro TOP 09 nějakou dramatickou změnu kurzu,“ popisuje.

Vedle kompletního předsednictva sněm zvolí ještě výkonný výbor strany, který třeba navrhuje kandidáty do voleb, a nově ustaví taky smírčí výbor a celostátní revizní komisi.

Sobotní volební sněm je pro TOP 09 osmým v řadě. Strana vznikla v červnu 2009 z iniciativy někdejšího předsedy KDU-ČSL Miroslava Kalouska. Jejím čestným předsedou je Karel Schwarzenberg.

Právě začal 8. celostátní sněm TOP 09! Zvolíme si vedení, které nás povede v následujících dvou letech.



Celý dnešní sněm můžete sledovat živě zde: https://t.co/nm3wptj8eF#snemtopky pic.twitter.com/xyHgLfy0bx — TOP 09 (@TOP09cz) November 11, 2023