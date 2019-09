Šaroch ke kauze Čapí hnízdo: Pod tlakem Babiše jsem nebyl, důkazy o spáchání trestného činu nesvědčily

Po téměř čtyřech letech zastavil stíhání všech aktérů v kauze Čapí hnízdo. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch to nyní pro iROZHLAS.cz zdůvodnil tím, že pražským kriminalistům chyběly důkazy. Současně odmítl, že by se cítil během vyšetřování pod tlakem. „Obhajoba byla intenzivní, ale standardní,“ říká v telefonickém rozhovoru. Verdikt ještě není definitivní, případ posoudí Nejvyšší státní zastupitelství. Praha 11:26 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který měl na starosti kauzu Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co říkáte na to, že vedoucí městský státní zástupce Martin Erazím potvrdil vaše rozhodnutí? Jste rád?

Já jsem rád, že nemusím vytvářet něco jiného. Jsem rád, že to u vedoucích prošlo ve formě, v jaké jsem to napsal já. Já už ale dělám jiné věci a jde to trochu mimo mě. Už jsem v práci zaměstnán jinými problémy, které tu musím řešit.

‚Čapí hnízdo malou firmou jednoznačně nikdy nebylo.‘ Policisté vycházeli z rodinných vazeb, žalobce to odmítl Číst článek

Takže Martin Erazím do vašeho rozhodnutí nijak významně nezasahoval? Vzal to tak, jak jste to napsal?

Předpokládám, že ano, že to tak vzal, protože jsem v tom nedělal žádné úpravy. Kromě nějakých drobnějších překlepů, chyb a nějakých doplnění, ale nic podstatného, pokud jde o to zdůvodnění nebo důvody, proč jsem to zastavil.

Podle Martina Erazíma, který v pátek vaše rozhodnutí tlumočil, byla farma Čapí hnízdo malý a střední podnik, na dotaci z evropských peněz tak měla nárok. Proč jste na to nepřišli už před dvěma lety před tím, než jste rozdali obvinění?

Na to se nemohlo přijít, protože bylo potřeba procesním způsobem opatřit důkazy, které něco potvrzovaly, něco vyvracely, a na základě toho se to teprve mohlo udělat. Alespoň z mého pohledu to tak bylo.

Vy jste policisty na toto slabé místo během vyšetřování upozorňoval? Měli od vás v tomto ohledu zpětnou vazbu?

To už jsem psal v rozhodnutí o stížnostech obviněných do usnesení o zahájení trestního stíhání (v květnu 2018 Šaroch vyhověl stížnostem některých obviněných v případu a zastavil tak stíhání prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka a třech bývalých manažerů Agrofertu – pozn. red.).

Takže to byla jedna z věcí, na kterou vyšetřovatelé měli klást důraz, ale důkazně to z vašeho pohledu nakonec nepodpořili?

Podle mého názoru prostě ty důkazy nesvědčily o spáchání trestného činu. Já už bych ale potřeboval pracovat.

Tlak během vyšetřování

Ještě mi řekněte: byl na vás během vyšetřování vyvíjen nějaký tlak?

Zpočátku médii.

Kauza Čapí hnízdo Městské státní zastupitelství v Praze po téměř čtyřech letech vyšetřování zastavilo stíhání všech aktérů v kauze Čapí hnízdo. Premiér Andrej Babiš (ANO) v případu čelil obvinění z údajného dotačního podvodu. Vedoucí městský státní zástupce Martin Erazím zdůvodnil rozhodnutí tím, že společnost Farma Čapí hnízdo splnila podmínky malého a středního podniku a na podporu z unijních peněz měla nárok.

Babiš zopakoval, že od počátku tvrdil, že je nevinný. Podobně hovořil také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který byl původně v kauze také stíhán. Jeho stíhání ale skončilo již v květnu.

Rozhodnutí o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo ale není definitivní. Zasáhnout může ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který rozhodnutí může zrušit, nebo potvrdit. Čas na to bude mít tři měsíce. Případ také nyní posoudí Vrchní státní zastupitelství v Praze.

A ze strany veřejných funkcionářů, konkrétně Andreje Babiše? Pocítil jste tlak?

Ne, v žádném případě.

Obhajoba byla standardní?

Byla intenzivní, ale standardní.

Budete se muset také vypořádat se stíháním Andreje Babiše mladšího, který stále čelí obvinění z údajného dotačního podvodu. Předpokládá se, že jeho případ bude také zastaven?

Předpokládá se, že ano.

Jste to tedy vy, kdo to rozhodne.

Ano.

Obhájce Babiše mladšího Petr Topinka už avizoval, že podá žádost o zastavení stíhání. Jde o běžný postup?

Předpokládám, že to bude návrh na zastavení. Takový postup není nutný, ale je standardní.

Máte nějakou časovou lhůtu, do kdy byste to chtěl mít vyřízené?

Přiznám se, že nevím. Nevím, jak to bude. Momentálně potřebuji dělat jiné věci, na které jsem trochu neměl čas a které jsou teď urgentní.