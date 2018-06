Příprava na teroristický útok. Policie a hasiči v noci v metru nacvičovali záchrannou akci

Záchranáři v metru v noci na středu nacvičovali zásah při teroristickém útoku. Hasiči, zdravotníci a policisté trénovali hlavně záchranu cestujících. Figuranti na místě předstírali podle scénáře zraněné i mrtvé. Cvičení ve stanici Muzeum na lince C připravovali záchranné a bezpečnostní složky několik měsíců dopředu. Praha 9:14 20. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři v metru přes noc nacvičovali zásah při teroristickém útoku. Hasiči, zdravotníci a policisté trénovali hlavně záchranu cestujících | Foto: Radek Duchoň

Teroristé zaútočili podle scénáře přímo ve stanici metra. „Tři pachatelé ozbrojení dlouhými zbraněmi vnikli do metra, tam stříleli po všech cestujících a nakonec i jeden z těch útočníků se odpálil v metru, kdy výsledkem bylo zhruba kolem 30 mrtvých a 30 raněných,“ popisoval podrobnosti ředitel pražských policistů Jan Ptáček.

„Řekněme si to upřímně, v reálné situaci by ty časy byly daleko delší. To, co tady máme, tak není, že si vyzkoušíme vynést zraněné, je to spíš o koordinaci,“ vysvětlil ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský.

Cvičení mělo za cíl připravit bezpečnostní a záchranné složky na případný zásah v reálném prostředí.

Od 01:00 bude ve stanici metra Muzeum a v jejím okolí probíhat cvičení složek IZS, jehož námětem bude teroristický útok v metru. V okolí Václavského náměstí se bude pohybovat množství vozidel složek IZS. Dbejte pokynů policistů. Není se čeho obávat, jedná se POUZE O CVIČENÍ. pic.twitter.com/F1eaBgnveX — Týdeník Policie (@TydenikPolicie) 19. června 2018