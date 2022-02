Zeman o situaci na rusko-ukrajinské hranici už osmý den mlčí. ‚Vyjádříme se v týdnu,‘ napsal mluvčí

Zatímco premiér Petr Fiala (ANO) na pondělní odpoledne svolal k situaci na rusko-ukrajinské hranici bezpečnostní radu státu, prezident Miloš Zeman už více než týden mlčí. Experti přitom upozorňují, že válečný konflikt může začít každým dnem, a ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům, aby odjeli. Na žádost o prezidentovo vyjádření k napjaté situaci Zemanův mluvčí napsal jen to, že se hlava státu vyjádří v tomto týdnu. Praha 14:42 14. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman na fotografii z 26. ledna 2022 | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Ano, v tomto týdnu pan prezident poskytne rozhovor jednomu z celostátních deníků,“ napsal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček serveru iROZHLAS.cz na otázku, zda by mohl Miloš Zeman okomentovat napětí na Ukrajině, u jejíchž hranic se shromáždilo přes 100 tisíc ruských vojáků.

Letadla oligarchů a podnikatelů opouštějí Ukrajinu. Odletět měl i nejbohatší muž Achmetov Číst článek

Na druhou žádost napsal: „Vyčkejte rozhovoru, který bude publikován v tomto týdnu.“

Naposledy Zeman veřejně vystoupil před více než osmi dny v pořadu Partie v televizi Prima, kde řekl, že nesdílí obavy z případné ruské agrese vůči Ukrajině. „Když si srovnáte zisk a ztrátu, tak protože nejsou neinteligentní, tak jim vyjde, že by na tom prodělali, dokonce výrazně prodělali,“ uvedl Zeman na ruskou adresu.

Více od té doby nesdělil ani prezidentův mluvčí. K situaci na Ukrajině se jen okrajově vyjádřil na svém twitterovém účtu, kde sdílel dvě vyjádření papeže Františka. Co si o aktuálním vývoji myslí prezident a mimo jiné také vrchní velitel ozbrojených sil, není jasné.

Podle ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolfa Jindráka je Zeman s děním na Východě seznámen. „Prezidenta samozřejmě informujeme, dostává podklady k tomu, co se děje a jaká je aktuální situace,“ popsal Jindrák pro iROZHLAS.cz.

Jiří Ovčáček

@PREZIDENTmluvci “Válka je šílenství.”



Papež František poděkoval všem, kdo se 26.1. spojili v modlitbě za mír 🕊na Ukrajině.



Vyzval, abychom nadále prosili Boha míru o překonání napětí a válečných hrozeb prostřednictvím seriózního dialogu, aby k tomu přispěly i rozhovory v normandském formátu. 1 27

Čeští i světoví politici se ke hrozícímu konfliktu vyjadřují. V posledních dnech například znovuzvolený německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zabránil ozbrojenému konfliktu v Evropě a varoval ho, že za případnou válku na Ukrajině ponese Rusko odpovědnost.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic přes sto tisíc vojáků, čímž vyvolalo obavy, že se připravuje na vojenskou akci na Ukrajině. Moskva odmítá, že má v plánu Ukrajinu napadnout. Tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost.

Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února. Moskva to popírá. Obavy z ozbrojeného konfliktu mají i bezpečnostní experti. „Při této koncentraci vojsk je to jako sud střelného prachu,“ řekl třeba v sobotu pro Radiožurnál bezpečnostní odborník a bývalý první náměstek Jiří Schneider.