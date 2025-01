Ministr Hladík: Renovace domu ušetří až 80 procent energie. Cílem je opravit tři procenta bytů ročně

Od 20. února začnou platit nové podmínky v dotacích na zateplení a další energeticky úsporná opatření v programu Nová zelená úsporám. „Investice dává smysl proto, aby se zdravě žilo s nízkými náklady. Nikdo z nás totiž neví, kde se do budoucna budou pohybovat ceny energií,“ řekl Radiožurnálu ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na tiskové konferenci k zahájení programu Oprav dům po babičce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za zásadní novinku v dotacích na zateplení jste označil, že nově všichni žadatelé budou moci dostat peníze dopředu. Kolik peněz bude možné takto získat?

Celou výši dotace. Předfinancování jsme si vyzkoušeli v programu Nová zelená úsporám light pro nízkopříjmové a seniory. Z 90 tisíc žádostí nevyužili peníze dopředu tak, jak měli, pouze čtyři žadatelé. To nás vede k oprávněnému předpokladu, že peníze dopředu lidem pomáhají.

Kromě toho mají lidé možnost získat úvěr s výhodnou úrokovou sazbou pod tři procenta. Máme ověřeno, že lidé, kteří dostanou finanční prostředky dopředu, jsou mnohem bonitnější pro bankovní a spořitelní sektor. Jde o reálnou podporu střední třídy – lidí, kteří pracují, ale nemají naspořeno milion nebo dva.

Tyto dvě změny se vztahují opravdu na všechny žádosti v rámci Nové zelené úsporám?

Změny jsme dělali pouze u rodinných domů, takže u bytových domů zůstává dál podpora tak, jak je nastavená. To znamená, že když je vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, nejdřív renovuje a potom dostane dotace.

Pokud je to SVJ nebo družstvo, peníze dostane dopředu. Když je to obec, má dokonce 70procentní podporu. Zároveň jsme program zjednodušili. Nově bude fungovat už jen komplexní renovace Oprav dům po babičce a dílčí renovace Nová zelená úsporám light s tím, že podmínky jsou stejné. Rozlišujeme to ale mírou podpory.

U standardních žadatelů jde o 30procentní podporu, ať už na zateplení, fotovoltaiku nebo zdroj vytápění. Dále 50procentní dotace mají komplexní renovace, čili Oprav dům po babičce. A 80procentní podpora platí nově pro nízkopříjmové, to znamená seniory, lidi, kteří mají příspěvek na bydlení, přídavky na děti nebo invaliditu třetího stupně. To je však omezeno na maximálně 250 tisíci korun.

Vetší elektrárny budou sdílené

Jak se v novém modelu mění nastavení dotací na stavbu fotovoltaických systémů na střechách nebo na domech?

Jsme technologicky neutrální, takže podporujeme veškeré obnovitelné zdroje, a to stejnou mírou podpory 30 procent. U fotovoltaiky je to 10 tisíc korun na jednu kWp instalovaného panelu. Stejně tak 10 tisíc korun na jednu kW baterie jako takové.

Samozřejmě si žadatel může pořídit větší elektrárnu. Pak ale musí sdílet. Chceme tak více žadatele motivovat, aby tyto moderní způsoby spoluvytvářeli. Pomáhají tak vyrovnávat síť jako takovou. Ve svém důsledku to může znamenat, že místo dvou střech, které bychom zadotovali, zadotujeme jen jednu a přebytečná elektřina se bude dodávat do druhé domácnosti.

Komora obnovitelných zdrojů kritizovala připravované podmínky. Tvrdila, že jsou diskriminační a nevyvážené. Konkrétně kritizovala snížení maximálního výkonu fotovoltaických elektráren na pět kW tak, aby člověk dosáhl na dotace. Také tvrdí, že dotace celkově klesají. Jste připraveni jednat o těchto podmínkách na základě výhrad?

Dohodli jsme se se všemi asociacemi. Solární asociace tuto úpravu podpořila. Myslím si, že jsme naopak dosáhli velmi vyváženého řešení.

Máme platformu, kde jsou zastoupeni všichni lidé, kteří se věnují otázce zateplování, stavebním materiálům a technologiím v oblasti tepelných čerpadel, v oblasti kotlů na pelety nebo dřevěné hmoty, stejně tak jako otázce fotovoltaických panelů.

Všechna pravidla jsme detailně projednávali s celou platformou. Výstupem je řešení, které bylo podpořeno všemi, tedy i Solární asociací.

Znamená to, že na Komoru obnovitelných zdrojů nebudete reagovat?

Jednáme se všemi. Musím se vůči jejich komunikaci ohradit. Tvrzení, že stát podporuje méně fotovoltaiky na střechách než na polích, je lež. Na střechách je podpora mezi 30 a 50 procent, kdežto u velkých průmyslových elektráren je úroveň podpor mezi 15 a 20 procent.

‚Neuvěřitelné zrychlení‘

Opakujete, že Nová zelená úsporám je podle vás úspěšný projekt. Včera jste připomínal, že za 15 let existence podpořil celkem 600 tisíc domácností. Dodal jste, že to je 15 procent bytového fondu v Česku. Je to dostatečně rychlé?

Je potřeba dodat, že ze zmíněných 600 tisíc jsme za poslední tři roky, tedy za dobu současné vlády, podpořili 450 tisíc domácností. To znamená, že renovace se neuvěřitelným způsobem zrychlily. Dlouhodobým cílem je posunout míru renovací ke třem procentům bytového fondu ročně.

Aby celá EU plnila emisní cíle v rámci Green Dealu, bude muset nějakým tempem postupovat. Máte spočítáno, kolik peněz na to v příštích 10 až 15 letech bude potřeba?

Odhlédněme od klimatických cílů a pojďme si říct, jak to je. Díky renovacím se dá ušetřit 60 až 80 procent energie spotřebované v domácnostech. Investice dává smysl proto, aby se zdravě žilo s nízkými náklady. Nikdo z nás totiž neví, kde se do budoucna budou pohybovat ceny energií.

Jde o velmi pragmatický a správný krok, který může provést každá domácnost. Snažíme se proto vytvořit podmínky, aby každý majitel či majitelka rodinného domu mohli na renovaci dosáhnout. Zdrojem finančních prostředků je modernizační fond.

Do budoucna to budou obchodované emisní povolenky, případně sociální klimatický fond. Jde o dlouhodobou strategii, to znamená, že minimálně do roku 2030 až 2032 máme dostatečný zdroj financování na tyto renovace.