Mluvčí E.ON: Kvůli silnému větru padají stromy do vedení. Evidujeme 15 500 domácností bez elektřiny

Velká voda má na svědomí rozsáhlé výpadky elektřiny. Bez proudu je kolem 250 000 domácností. Nejhorší situace zůstává v Moravskoslezském kraji, na severu Moravy, ve Slezsku a na Trutnovsku jsou bez proudu také stovky mobilních vysílačů, což způsobuje výpadky signálu. Firma E.ON má kalamitní stav v Jihomoravském a Zlínském kraji, na Vysočině a na Prostějovsku v Olomouckém kraji. Podrobnosti sdělil Radiožurnálu Roman Šperňák ze společnosti E.ON. Rozhovor Praha 3:04 16. září 2024 Na mnoha místech se hasiči snažili vodu odčerpávat, tak jako ti v ostravské Hrabůvce | Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje

Jak velkého rozsahu je v tuto chvíli kalamita, kterou musíte řešit?

Je to lepší než ráno, to musíme říct v každém případě. Ráno jsme evidovali zhruba 60 000 zákazníků bez dodávek elektrické energie na našem distribučním území a postupně během dne se nám daří poruchy opravovat a omezení snižovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Naši pracovníci jsou celý den v terénu, pracují na maximum. Situace byla po většinu dne velmi těžká, protože pořád pršelo a foukal vítr," sdělil Roman Šperňák ze společnosti E.ON.

Když si vezmu statistiky kolem 18. hodiny (v neděli, pozn.red.), tak se jednalo zhruba o 15 500 domácností na našem distribučním území, které měly omezené dodávky elektrické energie.

Čím konkrétně jsou způsobené výpadky proudu? Jaké závady máme? Jsou to většinou popadané stromy nebo to způsobuje voda?

Ještě do dnešního (nedělního, pozn.red.) dopoledne platilo, že to byly výhradně nebo z větší části popadané stromy, které z důvodu silného deště a silně podmáčené půdy padaly do vedení.

Zvláště, když do toho opřel vítr. Vítr během sobotního odpoledne a noci začal výrazně zesilovat. Na našich meteostanicích během noci dosahovala síla větru i přes 100 kilometrů za hodinu, to je už opravdu hodně. Museli jsme odpojit i dvě rozvodny ve Zlínském kraji z důvodu zatopení. Jedna rozvodna byla v Uherském Brodě, druhá potom v Holešově.

Každá porucha je jiná

Jak dlouho mohou čekat lidé, kteří jsou bez proudu a mají třeba rádio na baterky?

To se strašně těžko odhaduje, protože každá porucha je jiná. Poruch se zvlášť na východě našeho distribučního území událo hodně, i proto jsme vyhlásili kalamitní stav, který sám o sobě dává znamení, že poruchy mohou trvat dlouho.

Nicméně se snažíme co nejrychleji dodávky elektrické energie obnovit. Naši pracovníci jsou celý den v terénu, pracují na maximum. Situace byla po většinu dne velmi těžká, protože pořád pršelo a foukal vítr.

Mluvíme tedy o hodinách, dnech anebo třeba i týden a déle?

Jak vidíme, tak z 60 000 jsme na 15 500. Samozřejmě budou lokality, kde to potrvá výrazně déle, a myslím si, že ani během dnešního (nedělního, pozn.red.) dne do všech míst dodávky elektrické energie neobnovíme.

Kolik lidí tedy máte v terénu a jaké problémy mají s opravami? Jak jim situaci ztěžuje právě počasí?

Poruchy pro představu nejsou v lehkém terénu. Většinou jsou v těžkém terénu, kam se musí těžkou technikou. Tím, že je půda podmáčená, a dostat se tam bylo velmi nebezpečné, protože padaly další stromy atd., je to pro zaměstnance opravdu těžká práce.

Nicméně na číslech je vidět, že se daří i díky součinnosti s integrovaným záchranným systémem. Spolupracujeme především s hasiči a snažíme se vyjít jim vstříc. V terénu máme všechny dostupné pracovníky a techniku, co tam být mohou.

Posílené pohotovosti

Může vám někdo vypomoci s opravami?

Určitě. Využíváme i svoje dodavatele. Připravovali jsme se na to, takže jsme maximálně posilovali všechny pohotovosti, které se posilovat mohli. Všichni tito lidé na to byli připraveni.

Museli jste někde sami přerušit třeba dodávku proudu právě kvůli vodě?

Jednalo se o rozvody, které jsem zmiňoval ve Zlínském kraji a Uherskohradišťsku. Také jsme museli přistupovat k vypínání některých distribučních trafostanic. O velké počty se ale nejednalo, většinou jsme schopni místa napájet z jiných linek a směrů, takže omezení nebylo tak veliké.

Stejně tak se k tomu musí přistupovat i v případě plynu, který máme na jihu Čech a na Pelhřimovsku. I tam jsme museli odstavit distribuční stanici, ale jednalo se spíše o preventivní odstavení z důvodu toho, že mohla být zatopena. Nechtěli jsme riskovat. Dokázali jsme ale dodávky lidem dodat z jiných směrů a zdrojů.

Někteří lidé zůstávají ve svých domech a odmítají se evakuovat. Stěhují se například do vyšších pater. Pokud hrozí, že voda zaplaví třeba první patro jejich domu. Jak by se měli chovat? Je třeba vypnout elektrický proud a plyn?

Pokud hrozí zaplavení hlavního rozvaděče, je určitě dobré elektrický proud vypnout. Při jakýchkoliv potížích nebo obavách volat naší nonstop linku 822 55 77 a poradit se s odborníkem.