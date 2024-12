Vlakem levně a vsedě? Mezi metropolemi je to v pátek a v neděli těžší, jízdenku kupte aspoň tři dny dopředu

Na výrazně lepší ceny se lze u některých dopravců a tras dostat při objednávání s několikatýdenním předstihem, především na mezistátních linkách. Zdaleka však nejde o univerzální pravidlo. Vyplývá to z analýzy milionu cenových nabídek čtyř dopravců, kterou provedl datový tým Českého rozhlasu. 6:00 4. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U Českých drah (vlevo) se nákup dopředu mírně vyplatí na vnitrostátních a silně na mezistátních trasách. Arriva (vpravo) nabízí jízdenky do svých rychlíků za konstantní cenu | Foto: Filip Jandourek

Z Ostravy nebo Brna do Prahy za 99 korun, z Prahy do Berlína, Krakova nebo Budapešti za méně než čtyři stovky a na Ukrajinu za 500. Ale taky z Ostravy do Prahy za 2279 korun, pokud potřebujete ve špičce vyjet nejbližším vlakem.

Liberalizace osobní dopravy na českých železnicích přinesla pestřejší výběr služeb a atraktivní akční nabídky, ovšem i tvrdé přeplácení o poslední volné sedačky v povinně místenkovém vlaku.

Datový tým Českého rozhlasu v listopadu automatizovaně poptal milion vlakových jízdenek na 77 tisíc konkrétních spojení čtyř různých dopravců: Českých drah, RegioJetu, Leo Expresu a Arrivy. Získaná data nabízejí vhled do toho, které vlaky bývají nejplnější i jak (a kdy) se rozhoduje o ceně jízdenek.

Dynamická Ostrava

Největší pozornost jsme při stahování dat věnovali trasám mezi třemi největšími českými městy: Prahou, Brnem a Ostravou. Zvlášť vlaky mezi Ostravou a Prahou jsou v českém kontextu mimořádné. Jízda vlakem je ve velké většině případů rychlejší než autem, natož autobusem. Třetí železniční koridor už je totiž vybudovaný, kdežto dálnici D1 čeká dokončení až za dva roky.

Zároveň zde soukromí dopravci Leo Express i RegioJet vypravují povinně místenkové vlaky, což platí i o spojích kategorie SC Českých drah. Spoje neobjednává ministerstvo dopravy ani kraje, volba přepravních podmínek je tedy plně na dopravcích.

Mluvčí obou soukromých firem mluví o povinných místenkách podobně. „Tento krok měl primárně za cíl zvýšit komfort cestujících a eliminovat stres z hledání volného místa ve vlaku. RegioJet přenesl tento přístup z úspěšného modelu v autobusové dopravě do železniční dopravy, což zásadně změnilo dosavadní praxi v Česku, kde byli cestující zvyklí na systém volného sezení,“ popisuje volbu povinných místenek mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Odvrácenou stranou je nemožnost přemístit se vyprodaným vlakem na poslední chvíli. Čekání na rychlík Českých drah, který povinně místenkový není, může být až dvouhodinové.

Podobně jako na velké většině zkoumaných tras, i mezi Prahou a Ostravou je viditelná špička v pátek přes den den (zvlášť z Prahy) a v neděli odpoledne a večer (zvlášť do Prahy). Pozdní čtvrteční večer od dvacáté hodiny dál je vytíženější než stejný čas v pátek.

Poznat je to na obsazenosti vlaků i na cenách jízdenek. Oba ukazatele jsou zvlášť u soukromých dopravců silně propojené, především u Leo Expresu. Ten poslední volná místa v třídě economy prodává za 999 korun a narazili jsme i na spoj s volným místem pouze v kategorii premium, kde se cena vyšplhala na 2279 korun. Týž dopravce přitom první várku jízdenek na některé spoje nabízí za 99 korun a na ty ve špičce za 199. Mizí však více než dva týdny dopředu.

Pro srovnání: střední cena jízdenky poptávané kdykoliv během týdne u libovolného dopravce do 24 hodin před odjezdem je 514 korun.

„Prostřednictvím dynamické cenotvorby chceme oslovit cestující, kteří jsou ekonomicky senzitivnější, a také lidi, kteří třeba obvykle cestují autem a chtějí pro změnu vyzkoušet železnici,“ popisuje přístup Leo Expressu mluvčí Emil Sedlařík. „Domníváme se, že je to dobrá strategie, protože pokud bychom měli jízdenky pořád za tu stejnou cenu, nevytvářelo by to dostatečný impulz k cestování.“

Nudné Brno

Páteční a nedělní špička je patrná i na trase mezi Prahou a Brnem, situace je zde však pro cestující méně vyhrocená. Městy jezdí každou hodinu dálkové vlaky RJ, EC a IC, které nejsou povinně místenkové a ve kterých České dráhy hýbou s cenami relativně málo. Doplňují je pomalejší, ale pořád pravidelné rychlíky.

Nejlepší cenu, zmíněných 99 korun, jsme našli u několika spojů RegioJetu vyrážejících ve všední dny z Brna do Prahy v pět hodin ráno a v opačném směru v devět večer. Pozoruhodné je, že ji dopravce nabízel jen několik dní před odjezdem, zde tedy pravidlo o nákupu dlouho dopředu neplatí.

Střední cena jízdenky koupené do 24 hodin před odjezdem je na trase mezi Prahou a Brnem bez slev 359 korun, přes pětistovku se šplhá jen u vyprodaných pátečních a nedělních spojů RegioJetu a některých nočních flamendrů ČD.

Při jízdách mezi dalšími krajskými městy se cestující nejčastěji setkají s Českými drahami a jejich zvýhodněnými flexi jízdenkami, které při včasném nákupu sníží cenu zhruba o pětinu. Mezi Plzní a Budějovicemi se tak jízdné pohybuje od 205 do 274 korun, mezi Karlovými Vary a Ostravou od 734 do 949 korun. Střední cena nabízených jízdenek pro danou trasu naposledy roste den až týden před odjezdem. Často šlo ale za výhodnou cenu koupit jízdenku ještě v den odjezdu.

Zcela bez slev pro včasné nákupy funguje čtvrtý zkoumaný dopravce, Arriva. Rychlík mezi Pardubicemi a Libercem jezdí za konstantních 170 korun, z Prahy do Budějovic za 200 a z Liberce do Ústí nad Labem za 145.

„Naše rychlíky nejezdí dálkové trasy napříč celou republikou, označujeme je spíše jako rychlejší meziregionální spojení, v nichž cestující často využívají jízdenky integrovaných dopravních systémů,“ vysvětluje důvody odlišného přístupu k cenotvorbě mluvčí Arrivy Jan Holub. Dodává, že dopravce o dynamickém jízdném uvažoval, jeho přínosy však nepřevážily.

Jarní prázdniny = podzimní úkol

Zatímco na vnitrostátních linkách nabízejí České dráhy relativně stabilní ceny, na mezistátních se v závislosti na předstihu a zvolených spojích liší jízdné i několikanásobně. Do Varšavy lze z Prahy jet za 490 i 1907 korun, do Amsterdamu za patnáct set i jedenáct tisíc. Typické rozpětí mezi nejvyšší a nejnižší cenou na nejrychlejším spoji je zhruba trojnásobné. Neplatí zde ale, že nákup na poslední chvíli vyjde nutně draho: s blížícím se odjezdem spíše hubne výběr levných spojů.

„V případě mezistátní dopravy je dán větší rozdíl mezi nejlevnější a základní cenou vyšším tarifem zahraničního dopravce mimo území ČR, který se do mezinárodních jízdenek promítá,“ vysvětluje mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.

Leo Express má na svých mezistátních spojích podobně dynamickou cenotvorbu jako na těch vnitrostátních, lépe je tedy objednávat jízdu dlouho dopředu.

Překvapivý je zato pohled na ceny, za které jezdí RegioJet z Prahy do Vídně, do Bratislavy i na Ukrajinu: i zde by se totiž v některých případech spíše mírně vyplatilo s nákupem počkat. Nabízí se teorie, že jde o zdražení s novým jízdním řádem, tu však PR manažerka RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová nepotvrzuje. „Ceny do Krakova ani Čopu v souvislosti se změnou grafikonu veřejné dopravy nijak neupravujeme. Ceny na všechny spoje jsou stanoveny stabilně po celou dobu předprodejů,“ odpověděla na dotaz datového týmu Českého rozhlasu.

Navzdory těmto výjimkám lze ale uzavřít, že jízdenky na jarní prázdniny v Tatrách, Alpách nebo třeba Budapešti je rozumné přinejmenším u ČD a Leo Expressu poptávat již teď.

Jak jsme počítali Od začátku listopadu se datový tým Českého rozhlasu automatizovaně a v pravidelných intervalech dotazoval na dostupné jízdenky e-shopů Českých drah, Regiojetu, Leo Expressu a Arrivy. Jízdu mezi Prahou a Brnem a Prahou a Ostravou poptával od rána do večera vždy po dvou hodinách, několik desítek dalších vnitrostátních a mezistátních tras scrapoval namátkově.

Pro analýzu nabídek na jednotlivých tratích jsme filtrovali pouze spojení s minimálním možným počtem přestupů a do určitého násobku nejkratší jízdní doby. Odstranili jsme tak nabídky obskurních spojů, které sice mohou být konkrétním cestujícím užitečné (lepší než spát na hotelu), mohly by však zkreslovat informace o běžných cenách.

Kompletní výpočty a část oscrapovaných dat lze prozkoumat na githubu datového týmu.

Takto získaná data mají své limity. Doba mezi uložením ceny jízdenky a odjezdem vlaku je do jisté míry předurčená a zároveň se mezi jednotlivými spoji liší. Z dat tedy nelze detailně vyčíst postup zaplňování vlaků nebo růst cen bezprostředně před odjezdem. Různí dopravci informují o dostupných místech různými způsoby: České dráhy slovním popisem obsazenosti, RegioJet přesným počtem volných míst, Leo Express přesným počtem, jen pokud je míst k dispozici méně než dvacet – je tedy obtížné vyčíslit zaplněnost jednotným způsobem. Do cen budoucích spojů se ve sledovaném období promítají prosincové změny jízdních řádů i cen jízdného. Data neobsahují (a článek proto nesrovnává) informace o službách zahrnutých v ceně jízdenky ani o typických zpožděních či četnosti rušení vagonů nebo celých spojů. Dopravci nabízejí různé věrnostní slevy. Lišit se mohou i storno podmínky, zvlášť u mezistátních vlaků. Některé mezistátní jízdenky může být výhodnější nakoupit u zahraničního dopravce.