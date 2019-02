Detektivové navrhli obžalovat šest mužů z organizování homosexuální prostituce

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ukončila vyšetřování případu Arcus a navrhla obžalovat šest osob z organizování homosexuální prostituce, mimo jiné šlo i o mladistvé chlapce. Obvinění jsou z trestných činů obchodování s lidmi, kuplířství, svádění k pohlavnímu styku a ohrožování výchovy dítěte. Na webu policie o tom v úterý informoval mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Praha 9:44 5. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Šestičlennou skupinu v případu s krycím názvem Arcus obvinili detektivové v listopadu 2017, kdy dva z nich vzal soudce do vazby. V současné době jsou také stíháni na svobodě. Hrozí jim až 12 let.

„Obviněným osobám je kladeno za vinu, že nejméně od roku 2015 měly na území hlavního města Prahy a na dalších místech České republiky (zejména na Ostravsku), ale i v zahraničí, zprostředkovávat k poskytování sexuálních služeb za úplatu muže ve věku od 18 do 25 let (zejména mladistvého vzhledu) a rovněž chlapce mladší 18 let. Z této činnosti pak měly získávat finanční prospěch,“ informoval Ibehej.

Připravujeme podrobnosti.