V DNA Pirátů je protest, tvrdí marketér. ‚Opoziční role se hraje snáz,‘ dodává komentátor

Premiér Petr Fiala odvolal z funkce ministra Ivana Bartoše (Piráti) kvůli neúspěšné digitalizaci stavebního řízení. „Digitalizace je jedním ze tří pilířů, na kterých byl úspěch Pirátské strany postaven," připomíná v pořadu Pro a proti politický marketér Jakub Horák. „I to, že Ivan Bartoš systém hájil velmi urputně a sveřepě, mohlo být impulzem pro Petra Fialu. Dával mu dva různé termíny a Bartoš je úplně nedodržel," říká komentátor Martin Čaban. Pro a proti Praha 15:03 27. září 2024

Může odchod z vlády Petra Fialy zachránit Piráty a získat jim znovu přízeň voličů?

Martin Čaban: Na záchranu bych tam viděl jistý potenciál. Nicméně je potřeba si říct, že Pirátská strana je v tuhle chvíli v opravdu hluboké krizi, má za sebou dva těžké volební údery, jak v evropských volbách v květnu, tak teď čerstvě po krajských volbách.

Obě volby Pirátská strana drtivě prohrála a podle mě je skutečně na hraně zániku. Je to velmi komplikovaná situace, se kterou se bude muset vedení, jak to odcházející, tak i to nové, nějakým způsobem vyrovnat.

Rozhodně nemají nic jistého. I když vyhazovem Ivana Bartoše z vlády a vládním chaosem, který teď nastal, premiér Petr Fiala šance Pirátů významně zvýšil.

Jakub Horák: Myslím, že podle výsledků voleb vládní angažmá Pirátům nesluší z hlediska jejich voličů. Dokážu si představit, že po tom zvláštním způsobu, jakým Ivan Bartoš odchází z vlády, půjdou čísla nahoru.

Znamená to, že by odchod z vlády podle vás mohl Pirátům nějak výrazně pomoci?

Horák: Piráti se dlouhodobě pohybovali okolo desíti procent, což je zajímavé. Na rozdíl od jiných vládních stran, tedy TOP 09 nebo lidovců, Pirátům procenta výrazně neklesala.

V DNA Pirátů je opoziční protest. Když jsme v roce 2017 dělali systémovou analýzu motivací a bariér, tak třeba digitalizace se tam nacházela až na asi sedmém místě.

První motivace pro volbu Pirátů byly, že budou hlídat politiky jako hlídací psi demokracie. Že budou odvolávat politiky, budou vymáhat škodu po úřednících, budou zabraňovat odtoku peněz do daňových rájů.

A když jsme pak dělali kvalitativní analýzu toho, tak se zjišťuje, že pod odchodem peněz do daňových rájů si jejich voliči představují i to, když Komerční banka vyplácí dividendy své matce Société Générale.

Tohle byl hlavní motiv, proč lidi volili Piráty. A to, že jim čísla v rámci vládního angažmá neklesla, byl spíš zázrak.

Čaban: Opoziční role se hraje trochu snáz všem. Neplatí to jen pro Piráty, ale pro každou politickou stranu. Vidíme, že v opozici je každý velmi ostrý, zajímavý, atraktivní a říká silná slova. A pak když převezme vládní odpovědnost, tak situace samozřejmě vypadá trošku jinak.

Ale je pravda, že Pirátům opoziční role asi může svědčit. Bylo to poměrně dobře vidět na chvíli potom, co Petr Fiala oznámil, že podá návrh na odvolání Ivana Bartoše. Nastala tisková konference Pirátské strany a to byl, musím říct, asi nejrychlejší přechod do opozice, jaký já jsem, co pozoruji politiku, viděl.

Najednou se Piráti vrátili úplně na začátek k superopoziční rétorice, bojovali proti kmotrům, upozorňovali na nebezpečí oligarchie.

Ta věrohodnost, potom co tři roky sedí ve vládě, může být trochu otřesena. Nicméně bylo znát, že lidem, jako je Jakub Michálek nebo Olga Richterová, vlastně tahle opoziční rétorika sedí mnohem lépe než vládní odpovědnost.

Nezvládnutá digitalizace

Zlomila Ivanu Bartošovi politickou kariéru nezvládnutá digitalizace stavebního řízení, nebo za tím bylo něco jiného?

Čaban: Tohle je velmi složitá otázka, na kterou se asi bude hledat odpověď ještě dlouho. Prvotní moment mohla skutečně digitalizace stavebního řízení poskytnout, protože je pravda, že systém nabíhá velmi pomalu.

Začal jako nefunkční, teď už se zdá, že se to po několika různých aktualizacích asi trochu lepší, ale je pořád pomalý, pořád je nepřátelský vůči uživatelům. Je to dlouhé. Ivan Bartoš zdůvodňoval, proč to musel spustit už v červenci a nešlo s tím počkat.

Jenže on byl digitalizační guru ve vládě a vicepremiér s tímto určením. A pak se mu stane, že ten systém, který je skutečně veliký a důležitý, nefunguje a zlobí a vykazuje známky velkých poruch.

Věřím tomu, že tohle prvotní impulz k odvolání mohl být. I to, že Ivan Bartoš systém hájil velmi urputně a sveřepě, mohlo být pro Petra Fialu, který mu dával dva různé termíny a Ivan Bartoš je úplně nedodržel, impulzem.

Ale to, že za tím jsou i nějaké další tlaky a politická taktika, že Petr Fiala chce rok před sněmovními volbami a v reakci na ne úplně valný výsledek v krajských volbách, jaksi předvést nějaké svaly a ukázat se jako rozhodný premiér a politický taktik, to v tom určitě hraje roli taky.

Pilíře úspěchu Pirátů

Je problém v tom, že u problematického stavebního řízení šlo právě o digitalizaci, tedy něco, u čeho občané zrovna u Pirátů očekávali odbornost?

Horák: Digitalizace je jedním ze tří pilířů, na kterých byl úspěch Pirátské strany postaven. Jedním byla digitalizace. Neboli my jsme mladí, máme notebooky, my tomu rozumíme, my to zdigitalizujeme a postavíme moderní, digitálně propojenou výkonnou společnost. To byl jeden pilíř.

Druhý pilíř bylo „pusťte nás na ně“. To znamená antisystémový hlas, „my tam půjdeme a do toho mafiánského sdružení, které česká politika v tomhle pojetí pro Piráty představovala, kde Babiš a Kalousek byli stejní zločinci, tak my do toho vneseme čistotu a s námi přichází zákon“. To byl druhý pilíř.

To „pusťte nás na ně“, to je trošku problém – být antisystémová síla, když máte tři ministry ve vládě. Ano, Andreji Babišovi se to daří i po osmi letech v politice...

Od digitalizace si lidé slibovali reálné výsledky. A nebyl to pouze problém teď se stavebním řízením. Možná si pamatujeme na kauzu „zrušíme rodná čísla“, která měla být nahrazená bezpříznakovými identifikátory kvůli tomu, aby se z jedné databáze úředníci nemohli koukat do druhé, a to Ivan Bartoš taky zastavil. Tohle je už druhý problém v digitalizaci, kde se Bartoš nepředvedl.

