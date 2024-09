Nejdřív zachránit lidi, potom cesty. Na Jesenicku je i hasičská jednotka vybavená na živelní pohromy

„HNJ, AV30, Huddig, CAT329.“ Na zdi hasičárny v Bělé pod Pradědem visí papír s přehledem techniky, se kterou na Jesenicko přijel speciální Záchranný útvar hasičů. Běžnému člověku nesrozumitelné názvy se za poslední dny naučila i dobrovolná hasička Kateřina.

„Pro mě je to bagr s nějakou rukou a nějakou lžící a tím jsem skončila,“ směje se Kateřina. „Když si nejsme jistí, tak tu máme styčného důstojníka,“ říká. Po pěti společných dnech se už sžili. Do patra hasičské zbrojnice si občas někdo zajde na kafe nebo na bábovku.

Místní hasičky také nalepily na zeď mapu Bělé a označily na ní dobře rozeznatelná místa, aby se hasiči v obci dobře orientovali. Zkratky techniky jsou napsané taky na růžových lepících papírcích. Aby byl přehled, kde který stroj je.

Právě technika odlišuje hasiče-záchranáře od běžných jednotek. Na některých strojích je nálepka s nápisem: „Zvýšení akceschopnosti pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách.“ To přesně odpovídá tomu, co teď zhruba třicítka hasičů ze Záchranného útvaru dělá na Jesenicku.

První tým dorazil do Bělé pod Pradědem v sobotu. Pršelo a řekou Bělou se valily peřeje vody. V noci na neděli se Bělá vylila z koryta. Tou dobou už hasiči objížděli nejohroženější domy, ve kterých zůstali lidi a brali je na střechu speciálního auta.

Právě technika odlišuje hasiče-záchranáře od běžných jednotek | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Psychicky náročná akce

„Lidi, co neuposlechli nebo vyčkávali do poslední chvíle, tak se nakonec evakuovali. Šlo asi o pět baráků,“ říká Petr Jandát ze Záchranného útvaru. Z jednoho domu hasiči dostávali vážně nemocného člověka. „Museli jsme využít i lezeckou službu,“ popisuje Jandát úspěšnou záchranu. Víc než fyzicky je podle něj celá akce náročná psychicky: „Ale jsme na to připravení.“

Na rychle stoupající vodu ale ani speciální auta nestačila. „Když technika vyjela k jednomu evakuačnímu místu, tak už se nedostala zpět. Museli se posunout na vyvýšené místo a počkat, až voda opadne,“ popisuje Jandát. V případě nouze mají s sebou hasiči i speciální vyprošťovací auto.

V neděli přes poledne voda klesla. Tou dobou už na Jesenicko mířily další posily, aby pomohly s likvidací následků. „Nacházeli jsme trosky domů po celém Jesenicku,“ vzpomíná na příjezd velitel Jiří Janda. Za úkol mají odklízení cest, aby byly schůdné.

Místo hlavního tahu z Jeseníku do Polska zeje v České Vsi kráter naplněný vodou. Za ním jsou zničené domy a další dvě obce Písečná a Mikulovice, které skončily pod vodou. Lidé jsou odříznutí od pomoci. Ve vzduchu je občas slyšet vrtulníky – jediné spojení se světem.

Opravit silnici z Jeseníku do Mikulovic je proto teď naprostá priorita. Jenže celý region ztrácí ještě jedno klíčové spojení – mobilní signál. „Nefungovaly ani vysílačky, které máme ve vozidlech,“ vypráví Janda. „Museli jsme všechno předávat ústně. Takže musel někdo dojet z bodu A do bodu B a předávat úkoly. Všechno se prodlužovalo, všechno trvalo daleko déle.“

Tou dobou jsou na Jesenicku samozřejmě také krajští hasiči a postupně přijíždí další a další jednotky z celého Česka. Přidává se i armáda. Elektrický proud a s ním stabilní mobilní signál se do Jeseníku vrací až v pondělí odpoledne. O den později se už také dá dostat do České Vsi přes provizorní kamennou cestu, která spojila obě strany utržené silnic.

Hasičská technika se může přesunout na další místa. V Jeseníku voda poškodila většinu lávek a mostů. U jednoho hasiči s pásovým rypadlem plní sutinami metrové díry. Lidi přes ně sice zatím zvládali přejít, auta se ale na most nedostala.

Voda navíc do okolí vyplavila štěrk a kameny. To se teď hasičům při práci sice hodí, ale směs kamenů s hlínou a dalšími naplaveninami není úplně ideální. Materiál na opravu silnic proto vozí tatrovky i z okolních lomů.

Kámen po kameni teď hasiči staví nový břeh a vrací řeku do původního koryta | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Stavba nového břehu

Obří kameny padají s rachotem z nákladní korby na zbytky silnice v Lipové-Lázni. I tady řeka Staříč ukousla víc než polovinu asfaltu. Kámen po kameni teď hasiči staví nový břeh a vrací řeku do původního koryta. Bílé vápencové kameny dláždí taky novou cestu k vodárně nad Jeseníkem. Ve městě už několik dnů neteče pitná voda.

„Po hlavní silnici o kus dál chybí most, takže tady teď budeme tvořit provizorní cestu přes rozbahněné pole,“ vysvětluje hasič Filip Šťastný. „Bude taky potřeba nějak vytvořit brod přes místní potok, aby se přes něj dalo provizorně dojet k vodárně.“

„Říkáme tomu neoficiálně traktor-bagr,“ popisuje mluvčí Záchranného útvaru Jana Urbancová stroj, který novou cestu staví a jinak se skrývá pod označením Hudding. Má kabinu jako traktor, vpředu velkou lžíci, kterou se dá nabírat materiál, z druhé strany rameno.

„Dá se používat i při požárech, kde se dá využít třeba na strhávání střešních konstrukcí zahořelých domů nebo hal,“ podotýká Urbancová s tím, že tento traktor-bagr má ještě jednu vychytávku. Dá se totiž ovládat na dálku. Až na sto metrů. Díky tomu může být práce pro hasiče výrazně bezpečnější.

Hasiči každý den pracují od šesté hodiny ráno do jedenácti večer. Přespávají v penzionu v kopci nad Bělou. „Mají to tam zdarma, vaří jim tam. I když nebyla elektřina, tak měli elektrocentrálu, aby jim nachystali aspoň to teplé jídlo,“ chválí si zástupci Bělé péči, díky kterým jim odpadla starost s ubytováním pomocníků.

První zhruba dvacetičlenná parta Záchranného útvaru si jede na pár dnů odpočinout. Ale všem je jasné, že se na sever Moravy ještě vrátí.

„Všechno se tu ještě stále točí okolo toho, ať se udělají páteřní cesty do okolních vesnic,“ říká velitel Janda, když ve středu odpoledne předává směnu čerstvé jednotce. „Budeme tady zůstávat po dobu, co nás bude město Jeseník potřebovat. Vidím to v řádu několika týdnů,“ odhaduje.

Záchranný útvar HZS ČR „Povodně, tornáda, větrné smrště, sněhové kalamity, dlouhodobé výpadky elektrické energie,“ vypočítává mluvčí jednotky Jana Urbancová a vysvětluje: „Záchranný útvar je jednotkou řízenou Generálním ředitelstvím záchranného sboru České republiky. Je to útvar, který je předurčen na řešení události velkého rozsahu na velkém území.“ Hasiči ze Záchranného útvaru mají základny v Hlučíně, Zbirohu a Jihlavě. Vyráží i do zahraničí. Pomáhali například při letošních záplavách ve Francii nebo při lesních požárech v Řecku. Kromě Jesenicka teď pomáhají i v Moravskoslezském kraji. Tam dovezli například své velkokapacitní vysoušeče.