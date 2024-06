Několik žáků se chybou v DiPSy ocitlo na distanční formě studia. Chyba rodičů, říká vedení Cermatu

Radost z přijetí na gymnázium záhy vystřídalo zklamání. Asi desítka rodin v elektronickém systému DiPSy zjistila, že je to na dálkovou formu studia, namísto klasické prezenční formy. To znamená chodit do školy jen jednou za čas a jinak se připravovat samostatně. Chyba rodičů při podání přihlášky – říká vedení školy a Cermatu. Podle rodičů za to ale částečně může i nepřehlednost elektronického systému DiPSy. Praha 7:53 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost z přijetí na gymnázium záhy vystřídalo zklamání. Asi desítka rodin v elektronickém systému DiPSy zjistila, že je to na dálkovou formu studia, namísto klasické prezenční formy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vůbec jsme netušili, že jde studovat gymnázium dálkově,“ říká Martin, otec jedné z uchazeček, která je od září neplánovaně přijata na dálkovou formu studia na gymnázium v Karlíně.

V nezáviděníhodné situaci se ocitlo několik deváťáků, kteří se hlásili na jedno pražské gymnázium. Jsou na něj sice přijatí, jenže na dálkové studium, kam je rodiče omylem přihlásili

Měla ho v pořadí na druhém místě. Na první školu neměla dost bodů, a tak ji algoritmus umístil na školu s druhou prioritou. Tedy právě do Karlína.

Kdyby se tohoto místa vzdala, na třetí školu v pořadí ale přijata nebude, to nový systém neumožňuje. Táta Martin uznává pochybení, které při vyplňování přihlášky udělala matka dívky, ale má zásadní výhrady.

Automaticky dálkové studium

„Samozřejmě jsme v tom vinni, ale ne jenom my. Protože po zadání Karlínského gymnázia do systému DiPSy se tam samo předvolilo dálkové studium. Nebylo to tak, že by to nějak špatně zaklikla,“ popisuje Martin.

Stejnou peripetii s přihlašováním popisuje i další rodič, Jan Vacek. Jeho dcera si Karlínské gymnázium dala na první místo. Je na něj přijata, ale omylem také na dálkovou formu.

„Předpokládali jsme, že gymnázia mají opravdu jednu možnost, takže jsme to nijak nekontrolovali, dali jsme tam to, co nám to nabídlo, a bohužel hned to bylo dálkové. To si myslím, že je chyba. To by měli otočit,“ říká Vacek.

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí vyloučil, že by dálková forma naskočila v přihlašovacím systému DiPSy automaticky.

„Bylo tam několik položek, několik pod sebou vypsaných oborů, a je možné, že první bylo dálkové studium. Hned pod tím ale muselo být denní, to nebylo sjíždění. Bylo to vidět všechno najednou, bez skrolování,“ říká Krejčí.

Pro příští rok se bude DiPSy vylepšovat. Předejít nedopatřením by mohl například průvodce podáním přihlášky. „Vysloveně by se tam vybíralo, jestli chcete denní formu, jestli jdete z deváté třídy, a tomu by se potom uzpůsobila nabídka škol k výběru,“ vysvětluje Krejčí.

Stornované přihlášky

Uchazečů, kteří se v systému DiPSy přehlédli, bylo podle ředitele Karlínského gymnázia Jana Huška zřejmě víc. Všiml si 14 stornovaných přihlášek k dálkovému studiu. A další tři uchazeči omyl zjistili až po lhůtě pro podání přihlášek.

„Žádosti, kterou podali do správního řízení, bylo vyhověno. Bylo možné jim vyhovět do doby, kdy škola stanovovala pořadí uchazečů právě v jednotlivých formách,“ komentuje Hušek.

Celkem podle něj bylo přihlášených k dálkového studium víc než v minulých letech, ale oslovovat uchazeče, jestli neudělali chybu, ho, jak říká, nenapadlo.

„Uchazeči, kteří po deváté třídě cíleně přecházejí na distanční formu výuky, nejsou až tak výjimeční, jak by se mohlo zdát. Není naší povinností, ale ani naším právem, zpochybňovat rozhodnutí zákonných zástupců děti žádat o určitou formu studia,“ líčí ředitel Jan Hušek.

Dodává, že zvyšovat kapacity ve třídách s denní formou studia neplánuje, kvůli zachování kvality výuky. Šest nechtěně přijatých k dálkovému studiu se podle něj svého místa vzdalo a zkouší štěstí v druhém kole přijímacího řízení. To je případ dcery Jana Vacka. Pan Martin se s dcerou jako jediní odvolali.