Až desítky tisíc neprůstřelných vest za 1,67 miliardy. Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu s STV Group

Velké armádní zakázky z poslední doby

Pásová bojová vozidla pěchoty (BVP) - 50 miliard korun

Ministerstvo obrany v prosinci 2018 oznámilo, že oficiálně začíná vybírat dodavatele pásových obrněných vozidel pěchoty (BVP) za více než 50 miliard korun (asi 42,7 miliardy korun bez DPH). Loni v březnu pak resort uvedl, že již oslovil potenciální dodavatele BVP, a to firmy BAE Systems (vozidlo CV90), General Dynamics European Land Systems (GDELS; vozidlo Ascod), PSM (vozidlo Puma) a Rheinmetall Landsysteme (vozidlo Lynx). V říjnu ministerstvo informovalo, že předběžnou nabídku na dodání 210 BVP doručily tři ze čtyř oslovených firem. Německé konsorcium PSM s obrněncem Puma se rozhodlo soutěž opustit.

Po vypuknutí současné krize kvůli pandemii koronaviru premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát připustil, že by mohla být zakázka na nákup pásových bojových vozidel pěchoty odložena. Později ale řekl, že armáda modernizaci potřebuje a že by ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) měl najít peníze potřebné na projekt BVP. Za modernizaci armády se postavily také poslanecký a senátní výbory pro obranu.

Víceúčelové a bojové vrtulníky - 17,6 miliardy korun

Ministerstvo obrany loni v listopadu definitivně schválilo nákup 12 vrtulníků ze Spojených států v celkové ceně 14,6 miliardy korun bez DPH (zhruba 17,6 miliardy s DPH). Smlouvu podepsal ministr Metnar v USA loni v prosinci. Česká republika získá osm víceúčelových UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper. Všechny stroje by pak měla česká armáda dostat v roce 2023. Zakázka umožňuje i zapojení českého obranného průmyslu z více než 30 procent.

Premiér Andrej Babiš koncem roku 2019 řekl, že armáda po nákupu nových bojových vrtulníků odprodá staré stroje Mi-24, dva by mohla získat policejní protiteroristická jednotka. Letos v únoru podal italský výrobce vojenských vrtulníků, firma Leonardo, k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh na zákaz plnění smlouvy mezi ministerstvem obrany a firmou Bell. Už předtím neúspěšně v prosinci podal podnět k ÚOHS, aby zakázku ministerstva obrany prošetřil. Úřad však řízení zastavil, podnět byl totiž podán až po uzavření smlouvy.

Obrněná vozidla - přes šest miliard korun

Ministerstvo obrany loni v červnu podepsalo smlouvu na dodávku 62 kolových obrněných vozidel Titus za víc než šest miliard se společností Eldis Pardubice. Vozy by měla armáda dostat v letech 2022 a 2023, kabinet schválil zakázku v červenci 2017. Armáda má dostat 42 kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích a 20 kolových obrněných vozidel MKPP (místo koordinace palebné podpory) včetně logistického zabezpečení a školení. Titus je nové obrněné vozidlo 6×6. Vzniklo ve spolupráci francouzské firmy Nexter Systems, která vyvinula bojovou nástavbu, a české firmy Tatra Trucks, která dodává podvozek.

Lehká obrněná vozidla - přes pět miliard korun

V srpnu 2018 obrana podepsala smlouvu se státním podnikem Vojenský výzkumný ústav, na jejímž základě by měla firma dodat armádě 80 speciálních chemických obrněných vozů na podvozku Iveco za více než pět miliard korun. Vozidla jsou určena pro chemické specialisty. Armáda by měla první získat letos, do dalších dvou let pak všech 80 lehkých obrněných vozů.

Mobilní 3D radiolokátory - 3,5 miliardy korun

Ministerstvo obrany a zástupci izraelské vládní agentury pro vyzbrojování počátkem loňského prosince podepsali dlouho připravovanou smlouvu na nákup mobilních 3D radiolokátorů MADR. První z radarů armáda získá do 20 měsíců, všech osm jich bude mít k dispozici do 40 měsíců. Nová technika nahradí ruské radary, které již několikrát překročily svou životnost.

Útočné pušky a pistole - 2,35 miliardy korun

Rámcovou smlouvu na dodávku desítek tisíc útočných pušek Bren s podvěsným granátometem a pistolí plánovalo ministerstvo uzavřít s Českou zbrojovku už loni v červenci. Resort využil výjimky ze zákona o veřejných zakázkách a zadalo obchod přímo České zbrojovce. Zakázkou se však zabýval ÚOHS, a to z podnětu společnosti MPI CZ, která by chtěla dodat zbraně belgického výrobce FN Herstal. Ten povolil až na začátku tohoto roku zakázku dokončit. Armáda mezitím přehodnotila plány, k původnímu plánu na nákup asi 34 000 zbraní armáda může přidat dalších téměř 5000 kusů. Smlouva byla podepsána letos v dubnu.

Neprůstřelné vesty - až 1,67 miliardy korun

Ministerstvo obrany ve středu podepsalo rámcovou smlouvu s českou firmou STV Group na pořízení až téměř 47 000 kusů neprůstřelných vest za 1,67 miliardy korun. Společnost bude vojákům vesty dodávat do roku 2025, obrana je bude objednávat podle aktuální potřeby. STV Group ministerstvo vybralo na základě výběrového řízení vyhlášeného loni v květnu. Se zajištěním dodávek neprůstřelných vest mělo v minulosti ministerstvo potíže.

Nákladní vozidla - téměř 557 milionů korun

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks dodá české armádě v příštích letech 71 nákladních vozidel. Smlouvu na dodávku strany podepsaly v polovině loňského srpna. Tatra Trucks české armádě v příštích dvou letech dodá 37 těžkých automobilů modelové řady Tatra Force a 34 středních vozů modelové řady Tatra Tactic. Celková hodnota zakázky dosahuje téměř 557 milionů korun. Dalších 30 vozidel Tatra Force může armáda podle potřeby obdržet v letech 2022 až 2024.