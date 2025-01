‚Nezvládli bychom to.‘ Seniorům v Ostravě pomáhal po povodních s elektronickou žádostí o peníze úřad

Pavla Tylečková míří s občanskými průkazy na radnici ve Staré Bělé, protože elektronické podání žádosti by pro seniory bylo komplikované. „Jsem domluvená se sociální pracovnicí, paní Jurečkovou, která slíbila, že mi s tím pomůže,“ říká pro Radiožurnál.

Elektronický formulář byl podle ní docela pochopitelný, některými jeho částmi si ale nebyla zcela jistá. „A když si člověk není jistý, tak nemusí nasekat zbytečné chyby. Proto se obracím na paní Jurečkovou, ať nám s formulářem pomůže,“ vysvětluje, proč míří na úřad.

A paní Jurečková je připravena pomoci. „Není to nic složitého. Vyplníme spolu formulář, odešleme ho a on se propíše do naší elektronické podatelny,“ přibližuje Pavle Tylečkové.

„Typ domácnosti: rodinný dům. A teď popis škody, měli jste zatopené celé obytné přízemí, včetně kotelny. Všude jste měli plovoucí podlahy, nábytek, lednici,“ pomáhá úřednice vyjmenovávat, co všechno povodně poškodily.

Ještě je potřeba nahrát občanský průkaz. „Jsem ráda, že mi paní Jurečková pomáhá, protože já bych to s manželem absolutně nezvládla. Je to náročné,“ hodnotí Pavla Tylečková. „Pokud to jde, rádi pomůžeme,“ uzavírá úřednice Jurečková.

Žádost se podařilo úspěšně podat a seniorka se vrací domů.

„Mám strašně dobrý pocit. Těžko bychom to s manželem zvládli vyplnit. Bylo to celkem dost náročné, byly tam různé vychytávky, kterým bychom moc nerozuměli,“ uzavírá Pavla Tylečková. Vládní pomoc nakonec senioři dostali.

Pavla a Jan Tylečkovi z ostravské části Stará Bělá bojovali s povodní už v roce 1997, dům opravili a loni v září je vše postihlo znovu. Po čtyři měsíce sleduje Český rozhlas jejich osudy. Všechny díly časosběrného seriálu Znovu zatopeni najdete zde.