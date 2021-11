Babiš: Ministr Vojtěch navrhne nouzový stav, musí ho zdůvodnit. Rozhodovat bude vláda

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za ANO přinese na pondělní jednání vlády návrh na vyhlášení nouzového stavu. Pro server iROZHLAS.cz to uvedl premiér v demisi Andrej Babiš z ANO. Kabinet pak bude muset o návrhu rozhodnout. Ministr vnitra v demisi Jan Hamáček z ČSSD ale zatím nevidí k vyhlášení důvod. Praha 12:15 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch a premiér v demisi Andrej Babiš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nouzový stav navrhne ministr Vojtěch a musí návrh zdůvodnit. Rozhodne vláda,“ napsal premiér v demisi Andrej Babiš v SMS. Zda vyhlášení nouzového stavu podpoří, neřekl. Bude podle něj záležet na samotném návrhu.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl sdělil serveru iDNES.cz, že důvodem pro návrh je situace v nemocnicích, které čelí náporu pacientů s covidem-19.

V nemocnicích je nyní téměř 4900 pacientů s covidem-19, vyhlášené opatření by jim umožnilo výpomoc mediků. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v rozhovoru pro Radiožurnál upozornila, že v nemocnicích a domovech seniorů začíná chybět personál. V nemocnicích již nyní vypomáhá armáda.

Ministr školství v demisi Robert Plaga za ANO se pozastavil nad tím, že důvodem pro nouzový stav by mohlo být právě to, aby očkovaní studenti museli místo studia dělat v nemocnicích pomocné práce. „Předpokládám, že nám to na vládě vysvětlí,“ napsal na twitteru.

Vojtěch přitom ještě po pátečním jednání vlády řekl, že vyhlášení nouzového stavu není nutné. Stav nouze by byl nutný, kdyby vláda omezovala například volný pohyb lidí, uvedl před víkendem ministr.

Ministr vnitra v demisi Jan Hamáček z ČSSD ale zatím nevidí důvod vyhlašovat nouzový stav. „Dnes k tomu nejsou zákonné předpoklady,“ prohlásil po jednání Ústředního krizového štábu.

V souvislosti s koronavirem byl nouzový stav poprvé vyhlášen loni v březnu, podruhé před rokem 5. října. Několikrát byl prodloužen a skončil letos 11. dubna.

Vláda má začít jednat online v pondělí od 17.30. Tisková konference se očekává po 19.00.