Vyrábět a testovat je rozdíl. Sněmovní výbor rozhodl, že Novičok se v ČR neskladoval ani nevyráběl

Zahraniční výbor sněmovny ve čtvrtek přijal usnesení, v němž říká, že na území České republiky se nevyráběla a neskladovala žádná látka typu Novičok. Po neveřejném jednání výboru to novinářům řekla ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Výbor se zabýval zprávami tajných služeb o výskytu Novičoku v Česku, v nichž byl podle dřívějších výroků prezidenta Miloše Zemana rozpor. Prezident také řekl, že Novičok se na území ČR vyráběl.

„Mohu říci veřejnou informaci, že závěrem jednání je usnesení, kde výbor konstatuje, že na území České republiky se nikdy nevyráběla ani neskladovala látka typu Novičok,“ řekla Šlechtová.

Kromě ní se části jednání o Novičoku účastnil také šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová.

Předseda výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) doplnil, že poslanci napříč stranami přijali vysvětlení a fakta, která jim poskytli experti. „Ta informace, která je pro veřejnost zásadní, je, že v České republice se žádné takové látky nevyrábí,“ uvedl.

Malé množství k testování

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek minulý týden potvrdil, že se v Česku připravuje pouze malé množství Novičoku, a to kvůli protichemické obraně. Jed používají vojenští chemici v laboratořích, aby mohli vyvinout protilátky. „Po testování je látka vždy okamžitě zlikvidována. To znamená, že nikdy nebyla skladována,“ vysvětlil Pejšek.

Mluvčí zároveň vyloučil možnost, že by z českých laboratoří Novičok po testech unikl nebo že by ho někdo zneužil. Podle ministerstva zahraničí se v Česku netestovala tatáž látka, kterou byl otráven Skripal.

„Citoval jsem ředitele Vojenského výzkumného ústavu v Brně Šafáře, který tuším v únoru publikoval zprávu o výrobě Novičoku. Při vší úctě k problematice vzdělání některých členů našeho parlamentu si nejsem jist, zda mají lepší informace o této otázce než ředitel ústavu, v němž se podle jeho vlastních slov Novičok vyráběl. Ta informace byla publikována veřejně v únoru tohoto roku,“ řekl ve čtvrtek prezident Zeman v Polsku.

Zveřejněný recept na Novičok

„Výrobní proces je běžně uveřejněn. To znamená, pokud by byl někdo velmi šikovný, byl by schopen si to vyrobit. Předpokládám ale, že v kuchyni by mu to asi nešlo,“ řekl Šafář v polovině března pro Český rozhlas Plus.

Podle něj pracoviště Vojenského výzkumného ústavu vyrobilo několik málo gramů látky proto, aby mohli zahájit práce na zahájení vlastností skupiny těchto látek.

Šlechtová ve čtvrtek zopakovala, že příprava látky Novičok pro laboratorní testy není považována za výrobu ani skladování. „Jakákoliv příprava formou mikrosyntézy pro následnou analýzu není výrobou,“ uvedla. Ministryně dodala, že mezi vojenským zpravodajstvím i jaderným úřadem panuje v otázce údajné výroby Novičoku shoda.

Diplomatické důsledky

Předseda komise pro vojenské zpravodajství Vít Rakušan z hnutí STAN kritizoval prezidenta hlavně kvůli diplomatickým důsledkům jeho slov z minulého týdne. Rusko je využilo jako důkaz své neviny v případu otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala, který byl otrávený právě Novičokem.

„Kdybychom od začátku respektovali, jakým způsobem se zachází s utajovanými informacemi, tak by vůbec k takové situaci nedošlo,“ řekl k prezidentovu výroku Rakušan.

Podle Lubomíra Zaorálka by vyjádření zástupců exekutivy, kterou tvoří vláda i prezident, měla být v souladu. „Exekutiva by měla mluvit jednotně a nikdo by neměl veřejnost mást,“ míní bývalý šéf české diplomacie. „Prezident není někdo, koho by si tento výbor mohl předvolat,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman minulý týden prohlásil, že podle zprávy, kterou mu dodala vojenská rozvědka, se Novičok v Česku v malém množství vyráběl a testoval. Látkou typu Novičok byl v březnu v Británii otráven dvojitý agent Boris Skripal. Británie za viníka útoku označila Rusko, které následně uvedlo, že jed mohl pocházet i z Česka.