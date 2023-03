Policie navrhla obžalovat učitelku, která ve výuce popírala válku na Ukrajině. Žáci si ji nahráli

Učitelka češtiny z pražské školy Na Dlouhém lánu, která dětem při hodině slohu šířila o válce na Ukrajině dezinformace, už neučí. Na případ učitelky Martiny Bednářové upozornily Seznam Zprávy loni v dubnu v publicistickém pořadu Terén Kristiny Cirokové. Policie ji navrhla obžalovat letos v lednu. Praha 15:25 28. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít škola (ilustrační obrázek) | Zdroj: Profimedia

„Dne 27. března 2023 byl spisový materiál společně s návrhem na podání obžaloby předložen dozorovému státnímu zástupci. Dozorový státní zástupce se nyní podrobně seznámí s předloženými podklady a rozhodne, zda ve věci podá obžalobu, či vyřídí věc jiným způsobem,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

„V Kyjevě se nic neděje,“ tvrdila učitelka během hodin na Základní škole Na Dlouhém lánu v Praze 6. Upozornily Seznam Zprávy už v dubnu roku 2022.

„Důležité je ponechat učitelům možnost svobodně demokraticky diskutovat s jejich žáky nad tématy, která se týkají současné situace,“ řekl tehdy pro Český rozhlas Bohumil Kartous ze sdružení Čeští elfové a také ředitel Pražského inovačního institutu. „Pokud někdo z učitelů otevře otázku nad tím, jak se vůbec stavět válce, k její podstatě nebo k tomu, že na obou stranách ve válce dochází k šíření propagandy, tak je to naprosto pořádku, protože to je opřeno o nějakou zkušenost a o důvěryhodné zdroje, pokud to tak je.“

Jasný důkaz

Případ učitelky Bednářové je ojedinělý proto, že nahrávka, kterou si žáci pořídili, je jasným důkazem. Učitele z Teplicka čeká soud kvůli podezření ze zneužití studentek. Trestní oznámení podala škola Číst článek

„My jsme hrozně rádi, že ta nahrávka vznikla, protože jinak bychom neměli šanci jakýmkoliv způsobem zjistit, co se přesně v té třídě stalo, a bylo by to jen tvrzení proti tvrzení. Ti žáci nějakou dobu čekali, nahrávka není celou hodinu, ale v momentě, kdy už jim přišlo, že to tam nepatří,“ okomentovala situaci ředitelka Základní školy Na Dlouhém lánu Renata Riedlová.

Učitelka byla na základě této kauzy propuštěna. To se jí ale nelíbilo a na školu podala žalobu. U soudu ale neuspěla.

„Výroky nezletilým žákům závazně porušila povinnosti pedagogického pracovníka, neboť jí pronesené výroky jsou zcela neslučitelné se zásadami vzdělávání. Výpověď soud shledává zcela důvodnou,“ zdůvodnila rozsudek soudkyně Lada Horáková.

Případem se od dubna 2022 zabývala policie. Ta učitelku v lednu 2023 obvinila z trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy.