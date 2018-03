25. 6. 2014 |Jakub Šustr |Regiony

Učitelka Martina Zbytková je ode dneška nositelkou Zlaté medaile Jihomoravského kraje. Ocenění si vysloužila záchranou dvou chlapců, kteří minulé pondělí nešťastnou náhodou spadli do studny na zahradě mateřské školky v Bohdalicích na Vyškovsku. Chlapci už znovu chodí do školky, podle Zbytkové teď jeden druhému závidí převoz do nemocnice.