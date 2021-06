ONLINE: 323. Za pátek přibylo nejméně případů koronaviru za všední den od konce loňského srpna

V pátek v Česku laboratoře odhalily 323 nakažených, to je o 130 méně než minulý týden, a zároveň je to také nejméně případů za všední den od konce loňského srpna. Ukazují to data na webu ministerstva zdravotnictví. V nemocnicích se aktuálně léčí 363 lidí, ve vážném stavu jich je 58. PCR test si v pátek nechalo provést 22 889 lidí.

