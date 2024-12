Očkování proti covidu funguje, zachránilo miliony životů. Příští hrozba je virus chřipky, říká Konvalinka

Právě před pěti lety, začátkem prosince, se v Číně objevil neznámý virus, který později proměnil celý svět. Podle Jana Konvalinky, ředitele Ústavu organické chemie a biochemie virus, už covid značně ztratil na své nebezpečnosti, i když lidé stále mohou onemocnět. „Příští opravdová hrozba bude virus chřipky,“ předpovídá pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 0:10 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Virus SARS-CoV-2 pořád infikuje lidi, pomalu si mutuje. Není to tak, že by zmizel,“ zdůrazňuje biochemik Konvalika.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Profesor Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie

Podle něj už byli koronavirem infikovaní skoro všichni lidé, mnoho z nich opakovaně. Aktuálně nepředstavuje virus tak velké nebezpečí jako před čtyřmi lety, stále je ale rizikem pro lidi staré a oslabené.

Varianta omikron podle něj předvádí to nejvíce, co koronavirus umí: šíří se poměrně snadno a rychle, onemocnění ale není tak vážné.

Pokud dojde k další celosvětové pandemii, bude se podle Konvalinky jednat o jiný virus. „Myslím, že ta příští opravdová hrozba bude virus chřipky,“ odhaduje.

Miliony životů

Ačkoliv někdy zaznívá, zda tlak na to, aby se lidé proti covidu-19 očkovali, nebyl příliš silný, Konvalinka má jasno. „Není pochyb o tom, že očkování zachránilo miliony lidských životů. Celosvětové odhady jsou mezi pěti a dvaceti miliony,“ zdůrazňuje.

53:22 Smejkal: Covid ukázal, že zdravotnictví se musí změnit. Kdo se nestará o prevenci, ať si připlatí Číst článek

Jen v Česku v souvislosti s onemocněním zemřelo asi 40 tisíc lidí. Vyplývá to z výpočtů, které pracují se statistikou toho, kolik lidí by zemřelo bez pandemie. Biochemik zdůrazňuje, že bez očkování by obětí v Česku mohlo být i víc než dvojnásobek.

„Pro mne očkování fungovalo. Je mi líto i těch 40 tisíc zemřelých, kteří tady mohli být s námi,“ říká. „Pokud jde o tlak na očkování, tak to je druhá otázka – politická – zda přesvědčovat i lidi, kteří se očkovat nechtějí. Ale všechny západní země se vydaly cestou apelu,“ podotýká.

Výhodu očkování vidí biochemik především v tom, že se tehdy podařilo zploštit křivku nakažených a nedošlo tak ke kolapsu nemocnic.

Pandemický zákon

Za více sporné politické rozhodnutí považuje Konvalinka rozhodnutí o lockdownech a jiných opatřeních. „Zde je zcela legitimní se ptát, co bylo a nebylo nutné,“ zdůrazňuje.

Obraťte se na obvoďáka, říká ministerstvo pacientům s long covidem. Lékařům chybí pokyny i vzdělání Číst článek

Kritizuje také, že ani po této zkušenosti nebylo Česko schopné přijmout pandemický zákon, který by podobné otázky pokrýval.

„Při příští možné velké epidemii zase budeme narážet na ty samé legislativní problémy. Vláda bude muset vyhlásit výjimečný stav, aby mohla udělat nějaká opatření, což bude právem kritizováno,“ upozorňuje Konvalinka.

„Ani já jako občan nechci, aby mi tady nějaký plukovník zakazoval vyjíždět z okresu do okresu, jak si sám rozhodne. To je opravdu velmi silný zásah do občanských práv a to je třeba velmi pečlivě promýšlet.“

Z celé pandemie covidu se ale společnost podle něj i něco naučila, například pracovat online a z domova. Také technologický vývoj šel dopředu.

A mluví také o zjištění, že v Česku máme epidemii psychických onemocnění u mladých lidí a dětí. „Nemyslím si, že covid byl jediný důvod. Ale určitě to urychlil,“ uzavírá Konvalinka.

Jak dále se Česko nepoučilo z pandemie? Proč vědci často prohrávají o zpětnou interpretaci pandemie? A jak se z roušek stalo politické téma? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v audiozáznamu výše.