ONLINE: Opava má opět elektřinu. Dlouhodobý výpadek postihl asi 18 000 lidí a 2000 nemovitostí

Bez proudu bylo do soboty například celé sídliště Kateřinky s 12 000 obyvateli nebo lidé v částech Vávrovice a Držkovice. Krátkodobé výpadky elektřiny ale postihovaly celé město.

„Můžou se ale i nyní ještě objevit případy některých jednotlivých bytů, kde se vyskytnou krátkodobé výpadky. Tyto situace řešíme. Důležité ale je, aby lidé před opětovným zapojením měli provedenou revizi zatopených rozvaděčů,“ dodal primátor Tomáš Navrátil (ANO).

Ten ve středu požádal dopisem vládu, aby vyhlásila nouzový stav a odložila krajské a senátní volby v zaplavených oblastech. Navrátil opakovaně tvrdil, že připravit volby v situaci krátce po ničivých záplavách bude velmi náročné. Navrátil zároveň kandiduje v senátorských volbách.

V Opavě povodeň zasáhla plochu o rozloze deseti kilometrů čtverečních a 6500 staveb.

Snaha odložit volby

Primátor zaplavené Opavy a senátorský kandidát Tomáš Navrátil (ANO) nelituje své snahy odložit volby. Vládu žádal o vyhlášení nouzového stavu. Ve své iniciativě ale zůstal sám a neuspěl. Zkusil jsem to, nelituji toho, řekl v sobotu krátce po tom, co v opavské části Milostovice odvolil.

Nezájem voličů v zaplavených oblastech se podle něj ale ukázal. Volební účast tam je v průměru o polovinu menší než ve zbývajících částech Opavy.

„Lidé jsou ale na tom opravdu psychicky špatně. Nemají náladu přemýšlet nad volbami,“ řekl. Zatímco v celé Opavě byla v poledne účast okolo 40 procent, lidí ze zaplavených oblastí k urnám dorazilo okolo dvaceti procent.

„Bohužel, můj požadavek na vyhlášení nouzového stavu pro Moravskoslezský kraj nebyl vyslyšen. Ukázalo se, že nejsme s těmi lidmi solidární. Věřím, že sněmovna se mohla sejít, nouzový stav vyhlásit,“ řekl. Za tímto krokem si stojí.

„Nevadí mi, že jsem v tom zůstal sám. Na tu myšlenku jsme přišel, když jsem jezdil mezi lidi. Viděl jsem, co všechno řeší, jaké mají starosti,“ doplnil.

Kandidát do Senátu zároveň odmítá, že by výzvu inicioval jako součást své předvolební kampaně. „Vůbec nešlo o to, aby to pomohlo mé osobě. Celu dobu je prioritou nouzový stav. Vždyť do včerejška jsme neměli elektřinu, jsou zbořené mosty a hromadná doprava se teprve rozjíždí,“ řekl.

I když s konáním voleb v době povodní nesouhlasil, rozhodnutí vlády respektoval. „Snažili jsme se udělat vše proto, aby volby proběhly. Celkem třináct volebních místností se muselo přesunout, dvanáct je na Mendelově gymnáziu, jedno v budově Střediska volného času Opava,“ řekl.

Intenzivně se pak také snažili sehnat dobrovolníky do volebních komisí. I to se podařilo. Pomohli například právě studenti Mendelova gymnázia.

Opava patří v Moravskoslezském kraji mezi záplavami nejvíce postižená města. Škody se zde podle Navrátila budou pohybovat v řádu několika miliard korun. Voda zatopila území o rozloze deset kilometrů čtverečních s 6500 stavbami.