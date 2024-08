Na facebooku se šíří fotka ukrajinského „e-shopu“, který prodává nacistické odznáčky či vlajky a další předměty s hákovým křížem. Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz, nejde o oficiální internetový obchod, ale o internetové tržiště, kde může prodávající nabízet, co chce. Podobné nabídky se navíc objevují i na českých bazarech. Ověřovna Praha 5:00 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít OVĚŘOVNA: Ukrajinský e-shop, který prodává nacistické odznáčky? Ve skutečnosti jen online tržiště | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz/Repro Facebook Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 OVĚŘOVNA: Ukrajinský e-shop, jenž nabízí předměty s hákovým křížem? Ve skutečnosti jde o obyčejný bazar

„Ukázka ukrajinského e-shopového podnikání i u nás. V zemi, která jim poskytuje luxusní azyl a cpe jim peníze horem dolem, místo aby jejich zdatní junáci šli bojovat za svou vlast, když jsou takovými vlastenci, jak tvrdí,“ píše uživatel facebooku u fotky s různými předměty s nacistickou symbolikou.

V komentářích lidé spojují Ukrajinu s nacistickým režimem a podivují se, že česká policie případ neřeší. Stránka Prom.ua, ze které inzeráty pocházejí, je ale bazar, na kterém může kdokoliv prodávat cokoliv.

„Jde o internetový obchod, na kterém si může udělat účet kdokoliv. Na začátku se jen zaregistruje, zadá své číslo účtu, vyfotí svůj doklad totožnosti a podepíše nějaký dokument. Pak už může na web nahrát cokoliv. Lidé to používají jako e-shop pro vlastní výrobky nebo prostě věci, které chtějí prodat,“ potvrzuje pro iROZHLAS.cz ukrajinská studentka Anastasia, která žije v Česku.

Platforma navíc prodávajícím umožňuje vytvořit si za poplatek vlastní stránku, kde své zboží nabízí. Například pod heslem „Třetí říše“, se na stránce dá najít více zboží, většinu ale tvoří spíše knihy o nacistickém Německu, dobové známky či mince, než přímo předměty s hákovým křížem.

Prodej v Česku

Navíc nejde o nic ryze ukrajinského. Nabídky podobné těm, které jsou dostupné na Prom.ua, se ale dají najít i na nejznámějších českých online bazarech. Od odznáčků, přes prapory až po sklenice s hákovým křížem. Podobné předměty se dají tam i u nás sehnat za několik stovek korun.

Šíření takových předmětů je přitom v Česku trestné a hrozí za něj až tři roky vězení. Podle Filipa Ščerby, vedoucího Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého, je ale zásadní, zda se prodejem takových předmětů chce člověk obohatit.

„Pokud někdo takové předměty prodává s cílem propagovat neonacizmus, tak je to trestný čin a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod. Když to někdo prodává komerčně, tak to bude zase jiný trestný čin. A když bude takový symbol někdo nosit, pak to většinou bude propagace,“ popisuje.

„Kdybych ale našel doma, řekněme, nůž po dědečkovi s hákovým křížem a prodal ho, jenom abych měl peníze, tak to trestné není. Protože to nebude mít propagační úmysl a nebude to ve větším rozsahu,“ dodává Ščerba.

Využití propagandistického materiálu například při výuce nebo zpravodajství je ale dle novely zákona, která platí od začátku roku 2022, v pořádku.

Kauza Naše vojsko

V Česku předměty s nacistickou tematikou dříve oficiálně prodávalo také nakladatelství Naše vojsko. Majitele Emericha Drtinu a nakladatelství vinili policisté z toho, že se dopustili výtržnictví a založení, podpory či propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Vydavatel se v médiích hájil tím, že nešlo o propagaci, ale o byznys.

Nakladatelství Naše vojsko vydalo kalendář osobností třetí říše na rok 2021 | Zdroj: Naše vojsko

Kauza se táhne už roky. Firmu i jejího ředitele loni v červnu státní zástupce obžaloval potřetí, případem se nyní zabývá Obvodní soud pro Prahu 5, který žalobci případ už dvakrát vrátil k došetření.