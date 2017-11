Podpora senátorů pro více kandidátů? Chyba zákona, tvrdí Rychetský. Legislativu by zpřesnil

Volební zákon by se měl změnit tak, aby vyloučil možnost dvojího výkladu v případě senátorských podpisů pod kandidaturu více uchazečů o Hrad. V České televizi to řekl předseda Ústavního soudu a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Souhlasí s ním i předseda KSČM Vojtěch Filip. Kandidaturu zároveň dvěma uchazečům o účast v prezidentských volbách podle dostupných informací podepsalo pět senátorů. Praha 16:03 19. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ústavní soudu Pavel Rychetský | Foto: Anna Vavríková / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo vnitra oproti předchozím prezidentským volbám umožnilo, aby poslanec či senátor mohl podpořit víc prezidentských kandidátů. Někteří ústavní právníci ale tento výklad zpochybnili. Zaregistrování takových kandidátů podle nich může být napadeno u soudu. Vnitro ale na svém postoji trvá.

„Je to nepochybně chyba volebního zákona. My jsme ho kritizovali už při první volbě prezidenta a jasně jsme naznačovali, že by se měl změnit, a on se změnil nedostatečně," uvedl Rychetský. Podle Filipa bude zpřesnění zákona potřebné. Zároveň ale podotkl, že by zodpovědný politik neměl dát svůj podpis více než jednomu kandidátovi.

Pokud by byly podpisy zpochybněny, ohrožena by byla především kandidatura bývalého premiéra Mirka Topolánka, případně i lékaře a aktivisty Marka Hilšera. Rychetský se ale domnívá, že podpisy nikdo nezpochybní:

„Já si myslím, že k tomu nedojde. Mně se zdá, že všichni kandidáti jsou slušní a že nikdo z nich si nebude chtít v předvolebním období poškodit renomé vyvoláním soudních sporů," řekl.

Seznam senátorů na svých kandidátních listinách již dříve poskytli bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer a Hilšer. Jejich přihlášky na ministerstvo vnitro podpořil zároveň jen jeden senátor, lidovec Lumír Kantor.

Pod Topolánkovou kandidaturou se objevují také jména senátorů, kteří podpořili i Hilšera, nebo Fischera. V médiích se objevila jména deseti členů horní komory. Čtyři z nich jsou zároveň uvedeni i na kandidátkách Fischera a Hilšera.

Fischerovi a Topolánkovi současně podepsali kandidaturu Jiří Oberfalzer (ODS), Tomáš Czernin (TOP 09) a Leopold Sulovský (nestraník zvolen za hnutí Ostravak). Na kandidátních listinách Topolánka a Hilšera by měl být zároveň uveden František Bradáč (KDU-ČSL).