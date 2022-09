Fiala se ohradil vůči kritice z hnutí ANO. Plánovaný projev má podle něj vysvětlit kroky vlády

Premiér Petr Fiala (ODS) se ohradil proti kritice opozice, že tuto neděli vystoupí s televizním projevem necelý týden před volbami. Načasování vysvětlil tím, že tento týden se schvalovala klíčová opatření v energetice, která je potřeba osvětlit. Andrej Babiš (ANO) předtím Fialu označil za zbabělce, protože se podle něj vyhnul společnému televiznímu duelu. Fiala omluvenku z debaty odůvodnil svým odletem na pohřeb britské královny Alžběty II. Praha 14:05 17. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fialův projev k aktuálním krokům vlády v energetické krizi odvysílají Česká televize, Nova, Prima a Český rozhlas.

Bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v pátek označil plán za „hrubé zneužití funkce premiéra“. Vystoupení je podle něj „v rozporu se zákonem, v rozporu s férovou kampaní a v rozporu s principem rovného přístupu k veřejnoprávním médiím“. Fialu vyzval, aby s vystoupením počkal po komunálních volbách, které se konají v závěru příštího týdne.

Fiala to odmítl. „Hlavní rozhodnutí ohledně zastropování cen (elektřiny a plynu) probíhala tento týden, v pondělí na vládě a v pátek v Poslanecké sněmovně. Ale to pan Babiš moc dobře ví. A pamatuje si i to, kdy v době covidu dělal projevy on,“ uvedl. Babiš například v září 2020 vystoupil s projevem necelé dva týdny před krajskými volbami. V projevu tehdy přiznal některé chyby ve vládním rozhodování při epidemii covidu-19.

Premiér odmítl i faktické výtky vůči rozhodnutí vlády zastropovat ceny silové elektřiny na šesti korunách za kilowatthodinu a cenu plynu na třech korunách za kilowatthodinu pro maloodběratele.

„Ne, nemělo smysl zastropovat ceny v první polovině tohoto roku. Ne, plošné zastropování cen pro všechny domácnosti a firmy bez výjimky si prostě nemůžeme dovolit,“ uvedl. I nynější opatření je drahé a nevyřeší energetickou krizi, ale žádná jednoduchá cesta neexistuje, doplnil.

Televizní debata

Babiš označil Fialu za zbabělce s tím, že se bojí jít do společného televizního duelu. „Premiér se vymluvil, že nemůže přijít kvůli pohřbu královny Alžběty II., který je v pondělí ráno. Prý by to nestihl. Zvláštní. Mohl letět hned po skončení debaty ještě v neděli v noci, nebo brzy ráno. Já bych to tak udělal,“ uvedl Babiš.

Fiala oponuje, že se svým předchůdcem ve funkci premiéra nechce chodit do debat do té doby, než veřejně potvrdí, že nebude kandidovat na prezidenta. „Nehodlám totiž být součástí jeho hybridní prezidentské kampaně,“ uvedl.

Debata na televizi Prima navíc neměla být duelem, měli se jí účastnit čtyři předsedové stran, doplnil Fiala. Omluvil se z ní kvůli účasti na pohřbu Alžběty II.

„Součástí programu je v neděli večer akce v Buckinghamském paláci na pozvání nového krále Karla III. Chápu, že se Andrej Babiš cítí být důležitějším než král. Určitě by na mém místě ignoroval zájmy ČR a šel by raději diskutovat s Tomiem Okamurou na Primu. A králi by asi poslal SMS nebo by mu rovnou brnknul,“ podotkl Fiala