Za šíření plevele z neudržované půdy hrozí padesátitisícová pokuta

„Bodláky, pýry, náletové dřeviny,“ ukazuje předseda agrodružstva ze Záhoří na Písecku Petr Vysokomýtský zarostlý pozemek, který patří bratrům Slabým. „Ke statku patřilo celkem 28 hektarů, které mají dneska vydané. Ve starých parcelních částech jsou nechané ladem, roste tam jen plevel a šíří se do okolí,“ dodává.

Zemědělcům s tím rostou náklady na výrobu. „Pozemky jsou více zapleveleny, tudíž musíme opakovat herbicidní ochranu a zvyšují se náklady na pěstování plodin,“ potvrzuje Petr Vysokomýtský.

Majitel neobdělávaného pole Miroslav Slabý svoji vinu odmítá. „Jsem majitel, ale uživatel nejsem, protože mi to nebylo vydané. A proč mi to nebylo vydané? Protože to není přístupné. Furt dokolečka,“ reaguje.

K poli vede přístupová cesta ze Svatonic. Miroslav Slabý má jako majitel pozemku ze zákona povinnost pečovat o něj tak, aby neznečišťoval půdu a také nepoškozoval okolní pozemky například zarůstáním plevelem.

Tento zákon porušuje už několik let. Odbor životního prostředí městského úřadu v Písku řeší záležitost od roku 2018. „Podle našich zjištění agrodružstvo Záhoří ve věci předání pozemku pana Slabého nepochybilo a on se musí o pozemky řádně starat. U pana Slabého je problém v tom, že nekomunikuje, dopisy nepřebírá,“ uvádí vedoucí odboru Miloslav Šatra.

Podobných případů jsou jen na Písecku stovky. Většina majitelů se ale podle Miloslava Šatry začne po výzvě úřadu o pozemky starat.

Těm, kteří to neudělají, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. Tu můžou dostat v případě zahájení správního řízení. Vzhledem k administrativní náročnosti a nedostatku pracovníků není ale možné všechny případy řešit.