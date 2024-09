Prognóza pro Liberecko už vypadá nadějně, hodnotí situaci hejtman Půta. Kraj podle něj bude vážit škody

Lidi se při evakuacích bojí odejít ze svého domu, protože chtějí vědět, co se stane s jejich majetkem, myslí si liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Některé k tomu rovněž vedou zkušenosti z předchozích povodní, které však mohou být zavádějící. Liberecký kraj podle Půty v pondělí zhodnotí škody a zváží, s čím si poradí krajský rozpočet a obce, poté bude případně žádat o pomoc stát. Rozhovor Liberec 8:22 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Půta (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od včerejších 17 hodin jste vyhlásil stav nebezpečí. Pro které obce platí teď ráno?

On stále platí pro všechny obce ve Frýdlantském výběžku, protože tam ta situace v neděli odpoledne byla opravdu hodně špatná. Měli jsme třetí stupeň povodňové aktivity v 15 obcích, protože se rozlévala nejenom řeka Smědá, ale taky řada lokálních potoků, které už nepobraly vodu, která se na ně valila z nebe.

Takže probíhaly evakuace hned v několika obcích a tím hlavním důvodem pro vyhlášení stavu nebezpečí byla předpověď počasí, která předpovídala déšť i v noci.

Co vám jako hejtmanovi stav nebezpečí umožňuje?

Hlavně jako první krizové opatření jsme uměli nařídit evakuace. Myslím, že se s tím potýkáme v posledních dnech všichni, že řada lidí raději zůstane ve svých domech, než aby je opustila. Přesto se evakuovalo několik desítek osob z těch nejvíce ohrožených částí Frýdlantska.

Hejnice na Frýdlantsku trápí rozvodněná říčka Smědá | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V souvislosti s Libereckým krajem se hodně skloňuje název obce Višňová. Jaká je tam situace v pondělí ráno, pokud máte čerstvé informace?

Čerstvé informace těsně po šesté hodině jsou takové, že tam je stále třetí stupeň povodňové aktivity. Nicméně vypadá to dobře, protože Smědá už tam začala klesat, ačkoliv průtok je stále vysoký. Předpokládám, že všechny části obce budou snad dobře dostupné během dopoledne.



Podle zpráv České tiskové kanceláře je Višňová opět částečně přístupná. Silnice byly neprůjezdné od nedělního rána, uzavřená zůstává už hlavně silnice z Předlánců právě do Višňové. Když se podíváme na další místa, co se děje na Frýdlantsku?

Tak řeka Smědá je jediná řeka, na které historicky nemáme žádné přehrady. Je to vlastně taková horská řeka, protože za 40 kilometrů klesne asi o 350 metrů. Vlastně všude kolem toho toku jsou nemovitosti, takže se tam obtížně provádí protipovodňová opatření a v Jizerských horách napršelo podle informací meteorologů z nedělního večera asi 350 milimetrů. Velká část té vody odteče právě Smědou a Frýdlantskem.



Když bych se vás zeptal, jakou pomoc váš kraj potřebuje, třeba z centra, tak co byste odpověděl?

Myslím, že situace u nás není tak strašná jako na horních tocích v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Dopoledne budeme sčítat škody a pak určitě prostřednictvím Ústředního krizového štábu budeme vyžadovat pomoc, pokud ji budeme potřebovat. Zatím tu situaci zvládáme vlastními silami.

Hasiči v akci. Ve Višňové na Frýdlantsku se připravují na rychle stoupající říčku a staví protipovodňové bariéry | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se u vás shromažďují požadavky jednotlivých obcí?

Včera jsme měli schůzku se všemi starosty z Frýdlantska. Požádal jsem je, aby v pondělí dopoledne provedli první rychlý monitoring škod, ke kterým tam mohlo dojít, a uvidíme, s čím si poradí krajský rozpočet, s čím si poradí rozpočty obcí a teprve potom budeme případně žádat o pomoc centrální orgány.

Troufnete si odhadnout další vývoj?

Předpověď počasí vypadá po týdnu nadějně, vypadá to, že už v úterý by mohlo svítit sluníčko a v pondělí přestane pršet, tak věřím, že toky se vrátí do svých koryt a budeme prohlížet mosty, silnice, další stavby, jak na tom jsou, a budeme hledat cestu, jak je dostat co nejrychleji do normálního stavu, aby byly sjízdné a nikoho neohrožovaly.

Ti lidé, kteří se odmítají evakuovat, poslechnout složky integrovaného záchranného systému, představitele samosprávy. Co je k tomu vede? Máte pro to jako zkušený hejtman nějaké vysvětlení?

Zažil jsem to při povodních už několikrát. Řada lidí se bojí odejít ze svého domu, protože chtějí vědět, co se s ním stane, chtějí vědět, co se stane s jejich nemovitostí. Řada z nich povodně především na Frýdlantsku zažila už několikrát, takže mají pocit, že v prvním patře svého domu budou bezpečí.

Bohužel to je tak, že někdy se věci můžou vyvíjet jinak než při těch předchozích událostech. A protože povodeň chodí zpravidla v noci a o víkendu, tak se potom těm lidem významně hůř pomáhá. A myslím, že to je obava o majetek a u některých takový až příliš stoický klid ze zkušeností, které zažili.