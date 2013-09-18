Policisté přes čtyři hodiny vyslýchali lobbistu Rittiga kvůli kauze Nagyová, obviněn zatím nebyl
Lobbista a podnikatel Ivo Rittig dnes vypovídal na policii kvůli podezření z korupce při veřejných zakázkách a praní špinavých peněz. V kauze, která zapříčinila pád vlády Petra Nečase, padlo obvinění osmi lidí, Rittig ale mezi nimi nebyl. Výslech trval přes 4 hodiny.
Na pražskou služebnu přijel Rittig kolem 9. hodiny, s novináři nekomunikoval. Detektivové ho vyslýchali přes čtyři hodiny.
V doprovodu s ním přišli i jeho dva advokáti Karolína Babáková a bývalý vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula. O Rampulova někdejšího náměstka Libora Grygárka se shodou okolností policie kvůli tomuto případu také zabývá.
Po skončení výslechu Rittig beze slova odešel do přistaveného auta, stručnou odpověď poskytl jen jeho advokát, Vlastimil Rampula. „Pan Rittig podal svědeckou výpověď tak, jak slíbil a to je vše, co vám k tomu můžu říct,“ prohlásil.
Bývalá šéfka kabinetu expremiéra Jana Nagyová půjde k výslechu příští týden. Podle jejího advokáta Eduarda Brůny se bude týkat především údajného zneužití Vojenského zpravodajství.
Nagyová by mohla stanout před soudem už příští měsíc. „Já jsem slyšel, že do konce příštího měsíce by se měla ocitnout u soudu. Nic záporného jsem se ve vztahu k mojí klientce nedozvěděl dneska,“ potvrdil advokát Brůna.
V poslední době se objevují nové informace o Rittigově minulosti. Například Hospodářské noviny přišly s tím, že v 80. letech ho za 700tisícové manko soud poslal na 9 let do vězení. Propuštěn byl ale po dvou letech na základě amnestie prezidenta Václava Havla v roce 1990. Od té doby se na Rittiga pohlíží jako na netrestaného.
Rittig přiznal schůzky s Nagyovou
Kauzu údajné politické korupce exposlanců ODS a sledování bývalé manželky expremiéra Petra Nečase odstartovalo právě prošetřování podezření na údajnou organizovanou zločinnou skupinu složenou z podnikatelů a lobbistů, ve které má figurovat i Ivo Rittig.
Ten schůzku s Janou Nagyovou v době, kdy vedla premiérův kabinet, nepopírá. „Potkali jsme se asi dvakrát nebo třikrát. Usoudila, že bych k aktuálnímu politickému dění mohl přispět svým názorem a zkušenostmi. Já jsem jí vyhověl a potkali jsme se,“ řekl Rittig České televizi.
Rittig nepopřel ani to, že se setkal s nynějším úřadujícím předsedou ODS Martinem Kubou: „Chtěl slyšet můj názor, jak vidím politickou situaci a šance ODS dál pronikat koaličními jednáními.“
Martin Kuba už na policii o údajné korupci exposlanců Petra Tluchoře, Marka Šnajdra a Ivana Fuksy vypovídal. O Rittiga se podle něho policisté zajímali jen okrajově.
Podnikatel Ivo Rittig pobývá od vypuknutí kauzy kolem údajné korupce tří exposlanců ODS v Monaku, v tyto dny by ale měl být v České republice.