12. 5. 2014 |Jaroslav Šonka, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Německá opozice by ráda vyslechla Američana Edwarda Snowdena. Podle opozičních poslanců by měl vypovídat před výborem, který vyšetřuje odposlechy americké tajné služby na německém území. Spolkoví poslanci stále nevědí, jak by takové vyslýchání mělo vypadat. Členům výboru za to navíc hrozí trestní stíhání ze strany Spojených států.