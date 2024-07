Poslanci po 15 hodinách přerušili debatu o televizních a rozhlasových poplatcích. Pokračovat budou v pátek

Úvodní sněmovní debatu o sporném růstu poplatku za televizi a rozhlas poslanci v první jednací den nedokončili. Čtvrteční diskuse trvala zatím 15 hodin a provázela ji zejména opoziční kritika vládní předlohy. Týkala se třeba navrhovaných pravidel valorizace poplatků do budoucna a změny v jejich hrazení firmami. Projednávání vládní novely má pokračovat v pátek, pravděpodobně dopoledne, po ukončení jiné, řádné schůze. Praha 7:23 12. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k novele o zvýšení televizních a rozhlasových poplatků České televizi a Českému rozhlasu | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Vystoupit by měli ještě tři poslanci, počet přihlášek do standardní debaty klesl od čtvrtečního rána o dvě desítky. První čtení předlohy by mělo v pátek skončit.

Opozice pravděpodobně neprosadí její zamítnutí ani vrácení vládě k přepracování, jak navrhl za opoziční hnutí ANO jeho poslanec Ondřej Babka, k němuž se za SPD připojil místopředseda klubu Radek Rozvoral. S ohledem na většinu vládního tábora novela zamíří k projednání do mediálního výboru.

‚Legální zlodějina‘

Mimořádná schůze svolaná z podnětu koalice začala ve čtvrtek v 9.00. Lídři opozičních ANO a SPD Andrej Babiš a Tomio Okamura mluvili v souvislosti s poplatky o plošné dani a Babiš i o korupci dvojice veřejnoprávních médií. Shodovali se v tom, že činnost veřejnoprávní televize a rozhlasu by měl hradit stát.

Poslanec ANO Martin Kolovratník upozorňoval na to, že obě média podle něho vydají dohromady kolem 300 milionů ročně na správu poplatků. „Poplatky, jak jsou nastaveny, jsou legální zlodějina,“ tvrdila Karla Maříková (SPD), když obdobně jako další opoziční poslanci poukazovala na to, že lidé musí za službu platit, byť ji nevyužívají.

Řada opozičních řečníků poukazovala i na to, že Česká televize a Český rozhlas nepodléhají kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Šéf SPD Okamura požadoval, aby Sněmovna vyzvala kontrolní úřad k prověrce hospodaření obou veřejnoprávních médií s vybranými poplatky i s vyhodnocením účelnosti výdajů.

Nejdelší projev měl předseda ANO Babiš, který mluvil zhruba 4,5 hodiny a výslovně uvedl, že jde o obstrukci s cílem zvýšení takzvaných koncesionářských poplatků oddálit. Již dříve prohlásil, že kvůli tomu bude ve Sněmovně „krvácet na barikádě“, od 18.00 se ale z dalšího jednání omluvil.

‚Posílení nezávislosti‘

„Rozhlasový a televizní poplatek významně vzdaluje média veřejné služby od politického zásahu,“ oponoval opozičním tvrzením ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Vládní návrh hájil argumenty o posílení nezávislosti a odolnosti médií veřejné služby a o zajištění jejich stabilního financování. Změny jsou podle ministra únosné a vyvážené, nejsou revoluční.

Poplatek České televizi zvyšuje novela o 15 korun na 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu o deset korun na 55 korun za měsíc.

Hradit se má za zařízení schopná přijímat vysílání, tedy nejen za televizní a rozhlasový přijímač, ale nově také za takzvané chytré telefony, tablety a počítače. Zůstává princip, že se platí jeden poplatek za jednu domácnost bez ohledu na počet přístrojů.