Hlasy občanů by měly mít stejnou váhu, ať volí tu nebo onu stranu, říká Marek Výborný

Poslanci KDU-ČSL ve středu předložili návrh změny volebního zákona. Nelíbí se jim, jak se ve volbách přepočítávají hlasy na mandáty. A navíc chtějí snížit pro koalice volební klauzuli, aby získaly mandáty už při 5 procentech voličských hlasů. Současný systém je deformovaný a nahrává vítězi, argumentují autoři návrhu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 13:51 15. listopadu 2019

„Nejde nám o politické strany, ale na prvním místě o občana – o voliče,“ popírá předseda KDU-ČSL Marek Výborný, že by změna měla účelově prospět zejména menším opozičním stranám.

Poslechněte si rozhovor s předsedou KDU-ČSL Markem Výborným o návrhu změny volebního zákona

„Ústava garantuje, že volební právo u nás je všeobecné, tajné, přímé a rovné. Tato rovnost je ale popírána poněkud deformovaným poměrným volebním systémem.“

Podle Výborného jde o dědictví doby opoziční smlouvy na přelomu tisíciletí, kdy se dva nejsilnější političtí hráči ODS a ČSSD pokusili úplně vyšachovat malé politické strany.

Část úprav volebního zákona z roku 2000 následně sice zrušil Ústavní soud, ale systém deformovaný přepočtem podle D'Hondtovy metody zůstal zachován.

Vítěz bere nejvíc

„Výrazným způsobem na tom vydělává zásadní vítěz voleb a hnutí ANO má díky tomu dnes cca o 15 poslanců víc, než by mělo podle čistého poměrného systému, upozorňuje poslanec.

„Jako poslanec KDU-ČSL reprezentuji asi 29 tisíc voličů. Poslanec hnutí ANO reprezentuje cca 19 tisíc voličů a poslanec nejmenší parlamentní strany, kterou je hnutí STAN, reprezentuje skoro 44 tisíc voličů,“ poukazuje předseda KDU-ČSL na nevyváženost současného volebního systému.

Každý hlas má stejnou váhu

„Pokud by všechny strany dopadly přibližně stejně, pak tento systém spravedlnost udrží. V okamžiku, kdy je tady jakýsi supervítěz, najednou se tu objevuje většinový prvek, který v poměrném systému podle nás nemá co dělat,“ vysvětluje Marek Výborný. „Občan by měl mít vědomí, že jeho hlas má stejnou váhu, ať volí tu nebo onu stranu,“ dodává.

Poslanci navrhují, aby byly hlasy voličů, jejichž kandidát nepřekročil 5% hranici volitelnosti do Poslanecké sněmovny, přerozděleny poměrným systémem ve druhém skrutiniu mezi strany, které uspěly. Zároveň by to podle navrhovatelů změny umožnilo dostat mandáty menších politických subjektů i do menších volebních krajů.

Volební kraje zůstanou

Rozdělení současných volebních krajů, stejně jako 5% hranici pro vstup do sněmovny návrh KDU-ČSL zachovává. „Druhým skrutiniem bychom byli schopni dostat i mandát malého politického subjektu do malého volebního kraje, pokud by platil nejvyšší dělitel. Částečně bychom tak dosáhli toho, že volit malou politickou stranu v malém kraji by neznamenalo automaticky propadlý hlas,“ vysvětluje Výborný.

Zachování volebních krajů je podle poslance Výborného důležité také pro udržení kontaktu zastupitelů s občany, kteří ho do sněmovny zvolili. Jejich zrušení by vedlo k ještě většímu odtržení politiky od reálného života a problémů občanů.