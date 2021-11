Sněmovna jedná poprvé po volbách. Poslanci sedí podle abecedy, skládají slib

Poprvé po volbách se schází nová Poslanecká sněmovna. Od pondělí začíná ustavující schůze. Poslance čeká zejména zvolení vedení dolní komory, které se očekává ve středu. Předsedkyní sněmovny se má dle dohody stát šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Spory se ale rozhoří kvůli obsazení místopředsedů. Kritice čelí kandidát ANO a stávající předseda sněmovny Radek Vondráček. Hnutí SPD se zase nelíbí, že zřejmě nebude mít ve vedení zastoupení. Video Praha 14:00 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Všichni poslanci na začátku ustavující schůze povstali, jednání začalo státní hymnou. Poté odcházející předseda sněmovny Radek Vondráček z ANO, který schůzi prozatímně řídí, přednesl slib poslance. Stejná slova zazněla také od předsedy ODS Petra Fialy jako od nejstaršího místopředsedy sněmovny minulého volebního období. Následně předstoupili všichni ostatní zákonodárci dle abecedy, aby jej stvrdili.

Poslanecká sněmovna začíná jednat na ustavující schůzi po 30 dnech od voleb. Dolní komoru svolal na 8. listopadu prezident Miloš Zeman, který nejzazší možný termín zvolil v minulosti už dvakrát.

Článek 23 Ústavy (3) Slib poslance a senátora zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“.

Jednat se bude několik dnů. Na 200 zvolených poslanců a poslankyň totiž musí složit slib, ustavit mandátový a imunitní výbor a v tajné volbě zvolit předsedu a místopředsedy dolní komory. K tomu by mělo dojít pravděpodobně ve středu.

Volba vedení sněmovny by se měla odehrát v režii koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL,TOP 09) a Pirátů se Starosty, kteří mají v dolní komoře většinu 108 z 200 poslanců a kteří také sestavují noví kabinet. V pondělí hodinu před polednem podepsali koaliční smlouvu.

Novou předsedkyní sněmovny se má stát podle dohody pětikoalice předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Kdo bude místopředsedou?

Spor ale zřejmě vyvolá volba šesti místopředsedů, minulé volební období jich bylo pět. Kandidát ANO Radek Vondráček nemá mezi poslanci jistou podporu. Sám Vondráček v pondělním rozhovoru pro Radiožurnál přiznal, že není pravděpodobné, že uspěje.

Naposledy zástupci koalic kritizovali Vondráčka v souvislosti s jeho návštěvou prezidenta Miloše Zemana v nemocnici. Nevoli v minulosti vzbudilo i video, které Vondráčka zachycovalo při večírku v jednacím sále, jak stojí na předsednickém pultu, hraje na kytaru a zpívá. Hnutí ANO na Vondráčkově nominaci ale nyní trvá.

V poslanecké sněmovně to je před zahájením ustavující schůze jako ve včelím úlu. @CRoPlus @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/LQPR7BQ51z — Zdenka Trachtová (@ZdenTra) November 8, 2021

SPD by pak podle dosavadních vyjádření opozice neměla získat žádné místopředsednické křeslo, což se předsedovi hnutí Tomiu Okamurovi nelíbí. Upozorňuje mimo jiné na to, že SPD nebude mít místopředsedu sněmovny, přestože má 20 poslanců, zatímco Piráti, kteří ve vedení dolní komory zastoupení mít budou, získali pouze čtyři křesla.

V případě SPD představitelé sněmovní většiny uvádějí, že extremistická strana by v předsednictvu mít zastoupení neměla. Okamura označil postup koalic za diskriminační, když nerespektuje vůli voličů.

ODS navrhla na místopředsedu Jana Skopečka, lidovci Jana Bartoška, Piráti Olgu Richterovou, STAN Věru Kovářovou a hnutí ANO kromě Vondráčka ještě Janu Mračkovou Vildumetzovou.

Okamura vedle Okamury

Při první schůzi budou poslanci sedět v lavicích podle abecedy. U sebe by tak měli usednout třeba předseda SPD Tomio Okamura se svým bratrem Hayatem Okamurou z KDU-ČSL. Návrh zasedacího pořádku podle příslušnosti k jednotlivým klubům bude plénum schvalovat až na další schůzi.

Není pravděpodobné, že uspěji. Žíly mi to netrhá, je to politika, říká Vondráček k postu ve vedení sněmovny Číst článek

Jde teprve o třetí sourozeneckou dvojici, která bude působit v dolní komoře. První byli na přelomu tisíciletí bratři Karel (KSČM) a Vojtěch (ČSSD) Vymětalové, druhou v minulém volebním období Olga Richterová a Mikuláš Ferjenčík (oba Piráti).

Po konci ustavující schůze musí podat vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) podle Ústavy demisi do rukou prezidenta republiky. „Mělo by to být ve druhé polovině příštího týdne. Uvidíme, kdy ustavující schůze skončí,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ústavní právník Aleš Gerloch. Demisi by končící vláda mohla podat koncem týdne, očekává předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala.

Zasedací pořádek Poslanecké sněmovny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz