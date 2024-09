Jsme ve fázi odstraňování bahna. Největším problém je nedostatek vody, říká ředitel krnovské nemocnice

V krnovské nemocnici se za povodní narodilo sedm dětí, přestože nefungovala elektřina a řada zaměstnanců nemohla přijít do práce. Nyní je největším problémem nedostatek pitné vody. „V době povodní, kdy voda vůbec nebyla, lékaři a sestry, kteří chodili na denní služby, vždycky brali dva kbelíky pitné vody s sebou. Bylo to takové veselé,“ říká ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ředitel nemocnice a senátor Ladislav Václavec (za ANO). Rozhovor Praha/Krnov 10:34 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voda v Krnově zaplavila velkou část města | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Jak teď ve vaší nemocnici probíhají porody nebo chirurgické zákroky?

Porody probíhají normálně. Po celou dobu jsme nepřerušili porody. Těch porodů bylo celkově sedm a dnes je další na cestě.

Udrželi jsme v chodu jak gynekologický sál, porodní, operační i jeden ze čtyř operačních sálů, konkrétně chirurgický. Ty běžely na náhradní zdroje a tam jsme soustředili veškeré zdroje, aby byly v chodu a mohli jsme poskytovat péči pacientům.

Co se týče našeho největšího problému, tak to už není elektřina, protože některé okruhy se již napojily i ze sítě.

Vedení Krnova čelí kritice za pozdní evakuaci. Jak se situace vyvíjela minutu po minutě? Číst článek

Problémem je pitná voda, protože voda, která teče v síti, je nestabilní a pouze užitková. Tuto vodu samozřejmě nemůžeme použít ani na mytí před operací, ani do složitých lékařských přístrojů, které vyžadují pitnou nebo destilovanou vodu.

Jak to řešíte?

My to řešíme tak, že máme úpravny vody, které se rozvážejí. V době povodní, kdy voda vůbec nebyla, tak lékaři a sestry, kteří chodili na denní služby, vždycky brali dva kbelíky pitné vody s sebou, takže to bylo takové veselé, ale musím říct, že všichni byli velmi solidární a zvládlo se to.

Jak to máte s výpadky signálu mobilních operátorů? Musíte používat vysílačky?

My jsme používali dětské vysílačky kobry, kdo měl takovou možnost je přinést z domu. Mobilní operátoři, ani T-mobile ani O2 nejeli. Komunikace probíhala buď na přímo, nebo přes vysílačky. Vysílačky jsme dali tam, kde byly opravdu potřeba, například do porodnice a lékařům na novorozeneckém oddělení, aby mohli včas dorazit k porodu.

Pane řediteli, co je potřeba ještě u vás opravit nebo zprovoznit, abyste od příštího týdne mohli začít poskytovat i plánovanou péči?

Teď jsme ve fázi odstraňování bahna, takže ze sklepa vynášíme bahno a skříně, všechny zatopené věci z archivu, abychom to co nejdříve uklidili a mohli pokračovat. To je jedna část úklidu.

Druhá věc je kontrola jednotlivých rozvoden, které čistíme a vysušujeme, abychom je mohli spustit. To je práce, která probíhá od rána do večera. Musím poděkovat všem, kteří nám přišli pomoc: dobrovolníci, z krajského úřadu nebo hasiči z jiných obcí.

Čistící fázi bychom měli mít hotovou do středy příštího týdne, plus minus. Na plánovanou péči bychom už měli být připraveni, protože okruhy, které jsou důležité pro přístroje, už budou hotové.

Prezident @prezidentpavel navštívil povodněmi zasažené město Krnov. V rámci své návštěvy zavítal i do postižených firem. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/FwukJAn0s9 — Zuzana Jarolímková (@jarozuzka) September 18, 2024

Vzhledem k tomu, jaká katastrofa postihla Krnov, můžeme soudit, že i vaši zaměstnanci musí pomáhat doma při zatopení vlastních domů. Jak to zvládají?

Někteří si opravdu zaslouží obdiv, například paní kuchařka, která má zcela zatopený dům, tak přišla vařit, protože věděla, že je jediná dostupná.

Hodně zaměstnanců zůstalo doma a nedostali se do práce, ale jakmile to bylo možné, tak přišli. My jsme všem dali tři dny placeného volna. Teď doděláváme seznamy všech zaměstnanců a budeme se jim snažit co nejvíc pomáhat i s vyřízením dávek, i s finanční pomocí. Solidarita mezi zaměstnanci je úžasná.

Uvolnili jsme ubytovnu a volné byty, kde jsme je nastěhovali a budeme jim maximálně pomáhat. Někteří jsou zasaženi velmi těžce, a těm se budeme snažit pomoci.

Pane řediteli, zvládnete alespoň částečně suplovat výpadky v činnosti praktických lékařů, kteří nemají proud nebo přišli o kartotéku?

Ano, suplovali jsme to v celém rozsahu. Zavedli jsme takový režim, aby naše lékárna, protože lékárny v Kauflandu a podobně nebyly v provozu, mohla obsloužit všechny občany. Máme prodloužený režim a náš praktický lékař, který je ve vrátnici nemocnice, také ošetřuje všechny, kteří potřebují napsat recept. I ty, kteří nejsou v naší kartotéce.

Navíc jsme ve městě Albrechticích, kde praktici také úplně vypadli, otevřeli pobočku naší ambulance pro praktického lékaře a dnes (ve čtvrtek) tam je lékař od 8 hodin, který bude lidem předepisovat jejich recepty a léky a snažit se jim pomáhat.