Povodně ochromily železniční dopravu. Od půlnoci nejezdí vlaky mezi Přerovem a Ostravou

Povodeň přerušila provoz na železničním koridoru mezi Olomoucí a Ostravou. Kvůli očekávanému zaplavení trati a zhoršeným povětrnostním podmínkám zastavila Správa železnic do odvolání provoz mezi Studénkou a Jistebníkem na Novojičínsku. Vlaky z Prahy končí v Olomouci, vlaky z Polska v Bohumíně. Praha/Ostrava 1:00 15. září 2024

České dráhy chvíli po půlnoci oznámily, že významně omezí provoz na tratích v místech, kde hrozí, že budou zaplaveny. Týká se to spojů v úseku Přerov – Ostrava mezi obcemi Studénkou a Jistebníkem.

Noční vlaky z Prahy do Michalovců a zpět pojedou odklonem přes Valašské Meziříčí. „Cestující směřující do Ostravy budou moci vyčkat do zítřka v Olomouci a v opačném směru cestující vyčkají na Ostravsku do ranních hodin,“ napsaly dráhy na sítí X.

‼️ Dnes dojde s ohledem na rozsáhlé záplavy k omezení provozu na několika dalších linkách ‼️



Linka Ex 1 (Praha - Žilina / Warszawa / Przemysl) - provoz bude zajištěn pouze v úseku Praha hl.n. - Olomouc hl.n. a zpět. Vlaky budou rovněž provozovány mezi Polskem a Bohumínem a mezi… pic.twitter.com/hfGNr1GpFN — České dráhy (@ceskedrahy_) September 14, 2024

Velké omezení se týká také vlaků do Polska. Dráhy provoz zajistí pouze v úsecích Praha – Olomouc, Bohumín – Polsko a Ostrava – Žilina. Soupravy nepojedou mezi Bohumínem/Ostravou a Olomoucí.

„České dráhy se pokusí operativně zajistit náhradní autobusovou dopravu, upozorňujeme však cestující, že kapacitně nelze vlaky autobusy plně nahradit. Žádáme všechny cestující, aby v případě, že je to možné, odložili své cesty vlakem, pokud nejsou nezbytně nutné,“ uvedl mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Všechny informace naleznete na webových stránkách cd.cz/omezeniprovozu a v mobilní aplikaci Můj Vlak.

Připravujeme podrobnosti..