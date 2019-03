Sokol o nenávistných komentářích na internetu: Policie si s vyhledáním autorů dokáže poradit

Po březnových útocích v mešitách v novozélandském městě Christchurch se na českých internetových stránkách objevily komentáře, které čin a jeho pachatele vychvalují. Server iROZHLAS.cz některé z jejich autorů vypátral. „Je to věc, kterou soud dokáže posoudit bez toho, že by k tomu potřeboval nějaké složité aparáty,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál právník Tomáš Sokol. Praha 19:45 25. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právník Tomáš Sokol | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Jak se definuje schvalování teroristického činu a jaký postih za to hrozí?

Definice žádná není a snad ani není potřeba, protože zákon jasně říká, že se to týká toho, kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický čin. Je potřeba zdravým rozumem posoudit, zda je obsah daného sdělení možné považovat za schvalování.

Domnívám se, že pokud někdo napíše, že s tím souhlasí nebo že se mu to líbí nebo že to udělali správně, tak je to jednoznačně schvalování. Pokud někdo napíše, že to má nějaké aspekty a že je třeba na to nahlížet z různých úhlů pohledu, tak to tak nemusí být. Ale je to věc, kterou soud dokáže posoudit bez toho, že by k tomu potřeboval nějaké složité aparáty.

Takže myslíte, že komentáře, které uvádí iROZHLAS.cz, se vejdou do charakteristiky schvalování terorismu?

Přiznám se, že jsem je nečetl, protože projevy tohoto druhu lidí mě spíše odpuzují, než že bych se o ně zajímal, byť jen z profesionálního hlediska. Nicméně pokud byly dokonce spáchány veřejně a můžeme se normální úvahou dobrat k tomu, že to lze definovat jako schvalování – a to, co jste reprodukoval, podle mého názoru naplňuje obsah pojmu schvaluje – tak podotýkám, že tam je odnětí svobody na tři až dvanáct let. Protože je to spácháno veřejně, tedy prostřednictvím internetu, takže to mohlo způsobit vážné ohrožení svobody.

Věc dokazování

Jeden z vypátraných sice přiznal autorství svých slov, ale tvrdí, že neschvaloval útoky na muslimy. Podle něj by se mělo „něco dělat s islámskými teroristy v Evropě“. Tomu by podle vás soud uvěřil?

Pokud by tam bylo napsáno, že neschvaluje teroristické útoky, ale že by se mělo něco udělat s muslimy, tak to nemůže být bráno jako schvalování teroristického trestného činu. Ale co jsem vnímal z projevu ministra (vnitra Jana) Hamáčka – některé ty projevy byly zcela jednoznačné. Že bylo správné, co se stalo, nebo že to je schvalováno. Tam asi není o čem diskutovat. Tam, kde to může být mezní, by to orgány činné v trestním řízení musely posuzovat.

Třetí vypátraný se k útokům nepřihlásil. Pokud tvrdí, že jeho účet využívá víc lidí, je možné mu prokázat, že právě on ho do diskuse umístil?

To už asi není otázka pro právníka, protože těmito technickými záležitostmi se zabývají znalci. Vyšetřují to, zda skutečně je pravda, že ten účet používá víc lidí, což je záležitost dokazování – jestli nelze vyvrátit obhajobu, že v daném případě mohl inkriminovaný výrok na síť umístit někdo jiný než ten, který se jeví být podezřelý. Ale to už je technická záležitost, se kterou si podle mě dokáže policie poradit.

Před dvěma lety se nenávistné komentáře objevily pod fotkou žáků teplické školy. Za to už byla nepravomocně odsouzena žena, další dva lidé byli obviněni. Je možné, že když se takové případy dostanou na veřejnost, tak si lidé dají větší pozor, co v těch diskusích píšou?

Popravdě - o schopnosti lidí učit se z chyb ostatních mám celkem skeptické mínění. Lidé celkem dokonale dokážou zopakovat chyby někoho jiného. Takže si tím nejsem tak úplně jist, ale možná tohle bude případ, který těm, kteří se jaksi ukájejí na veřejnosti podobnými výroky, naznačí, že to může být skutečně vážná věc.

Takže nelze vyloučit, že budou reagovat tím, že budou mlčet.