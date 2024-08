Pražský hrad spouští novou aplikaci. Lidem odhalí tisíce metrů čtverečních nepřístupného podzemí

Skrytými místy Pražského hradu provede zájemce nová mobilní aplikace Pražský hrad archeologický. Aplikace je seznámí s historií pěti nejdůležitějších archeologických areálů, které jsou z většiny veřejnosti nepřístupné, a ukáže i to, jak se prostory po staletí vyvíjely. Aplikaci vytvořili spolu s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky odborníci z Archeologického ústavu Akademie věd. Praha 12:12 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V aplikaci si zájemci mohou díky 3D skenům projít až 5 tisíc metrů čtverečních pozůstatků staveb z přelomu 9. a 10. až 15. století. Situace se tak mění pro návštěvníky, kteří neměli možnost pozůstatky vidět na vlastní oči, ale i pro ty, kteří o nich dosud ani netušili.

„V aplikaci jsou zahrnuté areály kaple Panny Marie, která se nachází v západní části Pražského hradu. Dále obsahuje areály katedrály sv. Víta, kde se nachází krypta sv. Kosmy a Damiána a takzvané Malé vykopávky, následuje III. nádvoří. Pátý a poslední je klášter sv. Jiří,“ popsala vedoucí oddělení Archeologického ústavu Akademie věd Jana Maříková Kubková.

Aplikace vznikla kvůli potřebě archeologické prostory Pražského hradu chránit. Usiluje o to, aby prostory nezničil turismus, ale zároveň do nich mohla nahlédnout široká veřejnost.

„Klimatické podmínky toho prostoru neumožňují běžný návštěvní provoz. Když si uvědomíte, že návštěvníků je na Pražském hradě asi 2,5 milionu každý rok, tak by tyhle prostory asi zanikly,“ zhodnotil Petr Měchura z Odboru památkové péče Pražského hradu.

Projít si Pražským hradem z pohodlí domova? Ano!



Podzemí Pražského hradu si zájemci mohou virtuálně projít jak v jeho areálu, tak i doma v obýváku. „V aplikaci vidím to, co mohu vidět naživo, plus mi umožní vidět dané budovy v celku tak, jak stály dřív. Dále se tam nachází i infobody, kde se zájemce může dočíst historii výzkumu a tak dále,“ uvedla Maříková Kubková.

Vývoj aplikace trval čtyři roky a každý si ji může nově zdarma stáhnout na obvyklých platformách v české, anglické i německé verzi.