Přehled tisku: dostupnost lékařské péče, nemocné budovy, protonová léčba, kyberšikana

MF Dnes

Dostupnost nejmodernější lékařské péče je v Praze skoro dvakrát lepší než ve Zlínském kraji. Vyplývá to ze zprávy Platformy pojištěnců, kterou cituje Mladá Fronta Dnes. Pacienti v hlavním městě se třeba daleko častěji léčí nákladnými biologickými léky než lidé ve zbytku republiky. Analýza přitom počítala pacienty podle místa bydliště. Neplatí tedy, že by vysoká čísla v hlavním městě zvyšovali pacienti, kteří jezdí za péčí do hlavního města. Podle deníku může nerovnost vznikat tím, že na venkově lékaři nestanoví diagnózu správně nebo včas, na rozdíl od jejich pražských kolegů.

E15

Vojenská pojišťovna chce ušetřit na protonové léčbě. Zjistil to deník E15. Soukromé Protonové centrum Praha už nemá jistou výhodnou smlouvu s jednou z největších zdravotních pojišťoven v Česku. Ta přitom s centrem smlouvu uzavřela jako první, už v roce 2013. Na rozdíl od všech ostatních pojišťoven proplácí Vojenská pojišťovna jakoukoli léčbu, kterou uzná za vhodnou vedoucí lékař protonového centra. Ostatní zdravotní pojišťovny proplácejí jen tu léčbu, kterou uzná za potřebnou oficiální onkologické centrum. Vojenská pojišťovna zaplatí za léčbu až dva a půl krát víc než ostatní pojišťovny.

Hospodářské noviny

Přes cestovní kanceláře letos vycestovalo kolem dvou a půl milionu Čechů. Jak píšou Hospodářské noviny, letošní výsledek je nejlepší v historii. Nejvíc lidí si letos vybralo zájezd do Středomoří. Ve srovnání s loňskem přestávají mít lidé strach z teroristických útoků a díky rostoucím platům a ekonomice mají na cestování více peněz. Nárůst počtu prodaných zájezdů může být podle Asociace cestovních kanceláří až 15 procent proti loňsku.

Lidové noviny

O syndromu nemocných budov píšou Lidové noviny. Pálení očí, nosu, častá rýma nebo tlak na prsou můžou znamenat, že budova, kde pracujete, není zdravá. V takových prostorách je často špatná klimatizace. Kvůli nedostatečnému větrání jsou pak v místnostech plísně. Podle lékařů z brněnské fakultní nemocnice moderní budovy často špatně působí na psychiku. Chybí v nich denní světlo, což způsobuje vyčerpanost, otupělost a omezuje kreativitu. Snižuje to i imunitu těla. Problém je i takzvaný mrtvý vzduch. Je to filtry vyčištěný a recyklovaný vzduch čerpaný z místnosti, kde lidé pracují.

Právo

Stále více dětí je podle deníku Právo obětí kyberšikany. V roce 2010 volalo na Linku bezpečí kvůli útokům na internetu 17 dětí. Teď už je to 400 ročně. Roste ale i počet dětských útočníků, kteří šikanují své spolužáky. Školáci jsou dnes podle deníku Právo zdatní na počítači a svému vrstevníkovi dokážou ublížit zesměšňujícím videem, ztrapňujícími fotkami nebo falešným profilem. Podle Linky bezpečí je u kyberšikany problém, že materiál je na síti stále dostupný a diváků je oproti klasické šikaně daleko víc.