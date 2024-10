‚Přeju jim, aby se vrátili k rodinám.‘ Team4Ukraine vozí výstroj i lékárničky ukrajinským vojákům

Podobné vybavení vozí dobrovolníci i na Ukrajinu, kde cvičí odvedence především základům první pomoci. Podle předsedy Team4Ukraine Jana Heřmánka mají ukrajinští vojáci takového vybavení stále nedostatek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Ukrajinští vojáci jsou velmi vděční za veškerý výcvik, který jim tady byl poskytnutý, za přístup našich vojáků a vůbec podporu od české společnosti,“ říká předseda Team4Ukraine Jan Heřmánek

„To je velká konvenční válka, většina jednotek má vybavení různě, vojáci si to dokupují sami nebo dělají sbírky. Nedělejme si iluze, kdyby se musela někdy v budoucnu mobilizovat česká nebo jakákoliv jiná evropská společnost, nevypadalo by to o moc jinak,“ vysvětluje Heřmánek, který je mimo jiné i velitel roty aktivních záloh 72. mechanizovaného praporu.

Na Libavé cvičí pravidelně, i proto má na ukrajinské vojáky kontakty. Tuto jednotku tvoří specialisté, kteří se po výcviku vracejí ke svým útvarům na frontu. „Jsou velmi vděční za veškerý výcvik, který jim tady byl poskytnutý, za přístup našich vojáků a vůbec podporu od české společnosti, která stále je. To jsou věci, ať to dopadne, jak to dopadne, které nám ukrajinská společnosti a její jednotlivci nikdy nezapomenou,“ dodává Heřmánek.

Dnes jsme od @ZZS_SCK převzali osm sanitních vozů , které byly vyřazeny (většina má najeto kolem 500 000 Km) a nahrazeny novými. Sanitky po úpravách a servisu opět osobně předáme koncovým uživatelům ve frontových oblastech Ukrajiny, kde budou sloužit civilním… pic.twitter.com/JgVQMsqS8b — Team 4 Ukraine (@Team4Ukraine1) October 15, 2024

Ukrajinským vojákům vezl výstroj i dobrovolník Team4Ukraine Jakub Filip, podle kterého jde o muže různého věku, převažují ale starší: „Osobně z toho nemám dobrý pocit, protože tam vidím správný kluky a správný chlapy, kteří jdou do války. Tak si vždycky říkám, jak to s nimi dopadne, a přeju jim, aby se vrátili v pořádku ke svým rodinám. Vím, že se snaží mobilizovat starší ročníky, než dvacetileté kluky, aby je uchránili pro budoucnost.“

Team4ukraine vozí zdravotnické vybavení a další materiál i přímo na Ukrajinu a před pár týdny se dobrovolníci podíleli v Ternopylu na zdravotnickém výcviku policistů. Ti museli vyměnit policejní uniformy za vojenské a také odcházejí na frontu.