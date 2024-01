Převaha ruských dronů nad ukrajinskými na frontě je osm ku jedné, říká dobrovolník z české Aerorozvědky

Boje na Ukrajině významně ovlivňují drony, a Rusko s nimi na frontě vládne. Kreml začal do vývoje a výroby dronů masivně investovat a to se projevilo i v počtu těchto tichých a zákeřných zabijáků. Podle kvalifikovaných odhadů dobrovolníků z českého spolku Aerorozvědka mají Rusové nad Ukrajinci převahu 8:1. Aerorozvědka dodala na frontu od začátku války dva tisíce dronů a má informace přímo od bojujících vojáků. Praha 12:00 11. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle kvalifikovaných odhadů dobrovolníků z českého spolku Aerorozvědka mají Rusové nad Ukrajinci převahu 8:1 | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Osm ku jedné je odhad několika ukrajinských skupin podle toho, kolik proti nim zasahuje ruských dronů. Šíleně jsme zaspali, protože jsme si mysleli, že máme náskok. Rusové měli stejné problémy jako Ukrajinci, třeba velitelé také nechtěli pouštět kluky na školení do týlu. Jenže Rusové nečekali a stala se z toho celonárodní věc. Jedou to ve velkém, na školách, všude. Mladí Rusové, kteří hrají hry, se trénují na piloty. Je strašné vidět, kolik toho na naše kluky na pozicích lítá, kolikrát třeba čtyři hodiny nevystrčí hlavu z blindáže (krytý zákop – pozn. red.),“ říká třicátník Dan. (jeho pravé jméno kvůli bezpečnosti nezveřejňujeme)

Zakladatel Aerorozvědky Dan. Jméno je z bezpečnostních důvodů změněné | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Dan je IT expert ze severních Čech, který měl ještě před rokem jen dva spolupracovníky a drony rozvážel sám dodávkou. Dneska má kolem sebe skupinu dvaceti dobrovolníků, kteří drony vyvíjejí, sestavují, instalují do nich programy, testují je a vozí vojákům přesně podle jejich požadavků.

Dodávky dílů

Danova malá kancelář v centru města přetéká různými součástkami, pořád mu vyzvání telefon a kromě své práce pro zákazníky řeší celé odpoledne dodávky dílů. „Musíme myslet dopředu, třeba co budeme sestavovat za tří měsíce. Dodavatelé z Číny nemůžou používat oficiální cesty a dodávky váznou. Já do toho nevidím, ale Rusko má vztahy s Čínou, možná je v tom státní zájem.“

Dan publikuje na účtu @Vozim drony na Ukrajinu velké množství informací a videí přímo z fronty. „My neděláme to, že nakoupíme tisíc dronů a pošleme je tam. My jsme v kontaktu s mnoha lidmi na Ukrajině a posíláme to, co zrovna potřebují. Přednost mají kluci na první linii. Když někdo potřebu třeba rušičku, jsme ji schopni za několik dnů dostat přímo na pozice.“

Baterie si sestavují dobrovolníci sami. Nesmí zahořet při akci | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

V Aerorozvědce je práce rozdělená jako v běžné firmě. Někdo má na starost logistiku, o účetnictví, které velmi nabobtnalo, se stará externí společnost, jiný kompletuje baterie a Dan se stará především o technologický vývoj. „Trendem jsou termokamery a umělá inteligence (AI). Rusové používají drony s termokamerami, které na pět set metrů zaměří vojáka a za pár sekund ho dostanou. To samé AI, umožní dronům letět v závěrečné fázi na cíl zcela autonomně.“ Dan využívá svých zkušeností přímo na pozicích, kde učí ukrajinské piloty s drony létat.

Drony navedly dělostřelectvo

Naposledy před několika týdny v Avdijivce, kde se dostal pod palbu po té, co ruské drony navedly na jejich skupinu dělostřelectvo. „Přečkali jsme to ve sklepě. Byla to zajímavá zkušenost,“ pokyvuje hlavou vousatý chlapík, který se naučil i v běžném životě v Česku nosit sebou taktickou lékárničku.

„Kolegové z naší skupiny zažili před pár dny divnější věci. Třeba potkali novou zdravotnici, která neměla žádné zdravotnické vybavení. Nebo vojáci od granátometu je prosili, ať se po cestě u další jednotky zeptají, jestli nemají deset granátů. Deset granátů! Takže kamarád jezdil od jednotky k jednotce, mluvil s veliteli a sháněl munici. To mluvím o situace z počátku roku. Nevím, co na to říct, takhle to funguje. Takhle to tam vypadá.“

‚Musíme s Rusy držet krok‘

Malá, ale důležitá skupina v Aerorozvědce se věnuje analýze ruských účtů na sociálních sítích. Využívá k tomu umělou inteligenci a vyhledává videa, fotografie a informace, aby měl Dan a kolegové přehled o technologickém vývoji dronů. „Já chci vědět, kdy a kde se co publikuje, abychom stíhali a věděli, kdy a kde bude konkrétní technologie nasazená na frontě. Musíme s Rusy držet krok. Dneska už drony nelétají jeden dva kilometry kolem linie. Ruští piloti sedí třeba deset kilometrů za frontou a my se musíme taky naučit létat daleko, aby je dokázali Ukrajinci zneškodnit.“

Aerorozvědka zůstává zásadně dobrovolnickým spolkem a nikdo z týmu nedostává za práci peníze. Vzhledem k tomu, jak odbornou činnost provádějí, mohli by svoji práci začít okamžitě komercionalizovat jako typický start-up.

To ale Dan odmítá, spolek je podle něj efektivnější než komerční firma. „Tohle už je několikátá komunita za můj život. Vedl jsem řadu projektů. Když to lidi dělají jako fríčko zadarmo, výsledek je lepší. To je nepsané pravidlo. Proč? Protože vás nezajímá návratnost. Děláte to s tím, že vás to zajímá a baví. V komerčních firmách často vidím, že vyhrává politika nad kvalitou. Aerorozvědka jako spolek je opravdu efektivnější,“ říká přesvědčivě Dan a hned přeskočí na další téma. „Teď hledáme někoho, kdo umí dělat padáky. Potřebujeme shazovat do zákopů zdravotnické batohy.“

Transparentní organizace

Aerorozvědka je jednoznačně největší česká organizace co do počtu dodaných dronů na Ukrajinu. Dan s kolegy má ale v plánu zase jeden husarský kousek. Do konce února chtějí dovézt na Ukrajinu dalších osm set dronů.

Podle nasmlouvaných a objednaných dodávek je všechno na dobré cestě. „Já si zakládám na tom, že transparentně publikujeme všechno o dodávkách, o využití, z každé cesty děláme report. Mám samozřejmě šílenou radost za celou skupinu, že existují dárci, kteří se složí, že tu máme inženýry, kteří dokážou všechno vyrobit, a pak zase další kluky, kteří to dokážou odvézt několik tisíc kilometrů na frontu. To je hmatatelná pomoc. Když vím, že Ukrajinci sundají nějakého ruského operátora dronů, tak je mi jasné, že ten Rusák nezabil někoho na naší straně. Mám radost, že naše mašiny fungují.“

Dan má na rukávu bundy nášivku se symbolem Aerorozvědky a nápisem Česká republika. Rozdává je pouze pilotům na Ukrajině. „Podle mě touhle pomocí píšeme historii.“ Důkazy o výsledcích své práce uveřejňují dobrovolníci na účtu @Vozím drony na Ukrajinu.

Peníze vybírají ve veřejné sbírce na portálu Dárek pro Putina a dohromady dosud získali 28 milionů korun. „Já tam sice jezdím, chci, aby Ukrajinci vyhráli, ale válka pro mě není osobní záležitost. Já mám tolik práce, že na to vůbec nemyslím. Zatím jsme dodali dva tisíce dronů. Je to hodně, ale je to furt zatraceně málo. Musíme víc zabrat,“ dodává sveřepě Dan a odjíždí ke skladu, kam právě doručují další zásilku náhradních dílů.