Prezidentem omilostněný penzista zemřel ve vězení několik týdnů před odchodem na svobodu

Ve výkonu trestu zemřel 76 letý penzista Vladimír Švec, který dostal prezidentskou milost a měl odejít na svobodu na konci listopadu. Švec byl odsouzený v Hongkongu za pašování kokainu k 27 letům za mřížemi, a poslední dva roky trestu si odpykával v Česku. Jeho smrt potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová. Praha 6:00 3. září 2024

Vladimír Švec svou vinu nikdy nepřiznal a podle zjištění Českého rozhlasu se stal obětí drogových gangů, které využily jeho naivity a touze snadno přijít k penězům. Hrad odůvodnil milost i tím, že v jeho věku se trest rovnal doživotí. Na svobodu měl jít v listopadu, protože to uplyne osm let od zatčení a osm let je nejnižší sazba, kterou může pachatel za tento druh drogového deliktu v Česku dostat.

„Byla u nás policie, to jsem ale nebyl doma a pak mi volala nějaká paní z vězeňské služby. Prý zemřel v nemocnici, ale víc mi kvůli ochraně osobách údajů neřekla. Takže příčinu neznám,“ řekl Českému rozhlasu syn Jan, který se ale s otcem dlouhodobě nestýkal a nebyl s ním ani v písemném kontaktu. „Jestli bude nějaký pohřeb nevím, prý na státní náklady, a zřejmě mi k tomu něco řekne notář, víc nevím.“

Vladimír Švec strávil šest let v žalářích v Hongkongu a uplynulé dva roky putoval po českých věznících. Nejdříve na Pankráci, potom v Horním Slavkově a nakonec v Pardubicích, kde je oddělení pro vězně, kteří nemohou pracovat. Odtud ho nemocného přesunuli na Pankrác a poslední hodiny života strávil podle mluvčí Vězeňské služby Markéty Prunerové v civilní nemocnici.

„Mohu potvrdit úmrtí odsouzeného muže ročník 1948, který byl z důvodu zhoršení zdravotního stavu převezen do civilního zdravotního zařízení, kde bohužel došlo k úmrtí z chorobných příčin,“ uvedla Prunerová. Podle informací Českého rozhlasu zemřel ve Všeobecné fakultní nemocnici na jednotce intenzivní péče.

Chatrné zdraví

Vladimír Švec prodělal v Hongkongu operaci žaludku a v dopisech popisoval různé zdravotní obtíže. Český rozhlas s ním mluvil v loňském roce ve věznici Horní Slavkov. Tehdy si stěžoval na chatrné zdraví, působil dezorientovaně, mluvil nelogicky a zmateně.

Pašování kokainu nikdy nepřiznal. „To byla čínská lumpárna, spiknutí, v mém zatčení měl prsty prezident Obama. Já jsem nikdy ani nekouřil, drogy jsem žádné neviděl, všechno to na mě navlíkli,“ vyprávěl tehdy Českému rozhlasu muž, který v době zatčení ani neuměl anglicky a kvůli ztrátě sluchu nosil naslouchátko.

O milost pro Vladimíra Švece požádal Spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun, který případ několik let sledoval. Jeho předseda Václav Peričevič sháněl pro penzistu i bydlení, aby neskončil na ulici. Smrt penzisty ho zaskočila.

„Tak to jste mě nepotěšil. Milost přišla pozdě. My jsme ho také jednou navštívili a byl úplně mimo. Ten neměl ve vězení, co dělat. Bohužel lidí nad sedmdesát let je v českých věznicích podle statistik Vězeňské služby přes dvě stě. Jejich přístup ke zdravotní péči je velmi omezený. Nejsou tam lékaři, vězeňská služba na to nemá kapacitu,“ řekl Peričevič.

Během osmi let za mřížemi si Vladimír Švec dopisoval se sestrou, která ale mezitím také zemřela. Ostatní příbuzní s ním kontakt neudržovali. Penzista bude mít proto sociální pohřeb, o který se postarají úřady v Sušici, kde měl naposledy trvalý pobyt.