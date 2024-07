‚Jsem zvědav, koho z rodiny bude zase žádat o ubytování,‘ říká syn omilostněného Vladimíra

Prezident Petr Pavel udělil první čtyři milosti od svého nástupu na Hrad. Jedna z nich se týká šestasedmdesátiletého penzisty, který si odpykává 27 let za pašování drog. Odsouzený byl v Hongkongu, kde strávil za mřížemi šest let. Před dvěma lety byl vydán zpět do vlasti. Přestože prezidentská kancelář jména omilostněných nezveřejňuje, jedná se podle Českého rozhlasu, který případ dlouhodobě sleduje, o Vladimíra Švece. Praha 18:48 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Švec si ve věznici Horní Slavkov odpykává trest odnětí svobody na 27 let za pašování kokainu | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Zpráva o propuštění překvapila rodinu nebo spolek Šalamoun, který o milost před rokem požádal. Zdroje z vězeňského prostředí Radiožurnálu potvrdily, že se jedná o Vladimíra Švece. Ostatně takto vysoký trest si za drogy nikdo v Česku neodpykává.

„Moc děkuju. Já se na to půjdu psychicky připravit, je to překvapení. To jsem zvědav, co teď bude táta dělat, jestli bude opět obesílat celou rodinu se žádostí o ubytování,“ komentuje otcovu milost Ševcův syn.

Rodina Ševce byla s jeho vězením do jisté míry smířena. S rodinou měl navíc kvůli jeho schopnosti přijít o všechny peníze a dostat se rychle do problémů, zvláštní vztahy. Do obtíží navíc dostával i rodinu.

Momentálně je Švec ve vězení v Pardubicích a zůstane tam do listopadu tohoto roku. Tehdy totiž uplyne osm let, a to je nejnižší sazba, kterou v Česku může za pašování několika kilogramů kokainu dostat. O milost ani nepožádal nikdo z rodiny, ale právní spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun.

„Není vadou, že bude propuštěn až v listopadu, protože máme dostatek času zajistit ubytování tak, aby po výkonu osmiletého trestu neskončil někde na ulici. Takže rozhodnutí velmi kvitujeme, říká zástupce spolku Šalamoun Václav Peričevič.

Co přivedlo Vladimíra Švece do vězení? Neustále četl nějaké e-maily, které nabízejí vypořádání nějakého dědictví, spoustu peněz, když někam přijedete a podobně. Skončilo to tím, že dojel do Brazílie, podle policie pašoval několik kilogramů kokainu letadlem do Hongkongu.

Podle zjištění Českého rozhlasu však naletěl drogové mafii. Byl pod obrovským tlakem přímo v Sao Paulu, vůbec netušil, co do Hongkongu převáží. Nedoslýchavý a dezorientovaný penzista neuměl ani slovo anglicky nebo španělsky a na honbě za snadným výdělkem zkrátka neuvěřitelně naivně sedl na lep velkým drogovým hráčům.