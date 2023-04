Přijímací zkoušky letos opravuje i umělá inteligence, říká šéf CERMATu Miroslav Krejčí

Zatímco 90 tisíc žáků devátých tříd už má přijímací zkoušky na střední školy za sebou, tak mladší uchazeče, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, to čeká v pondělí a úterý.. „Na tisku a distribuci testů jsme letos uštřili přes 30 milionů korun,“ říká v Ranním interview Českého rozhlasu Miroslav Krejčí, ředitel organizace CERMAT, která jednotné přijímací zkoušky chystá a taky vyhodnocuje. Rozhovor Praha 12:21 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Vladimír Balaš jmenoval šéfem CERMATu Miroslava Krejčího (vlevo) | Zdroj: Ministerstvo školství

Z páté třídy se na osmiletá gymnázia hlásí skoro 19 000 dětí, na šestiletá gymnázia je to přes 7 000 zájemců. Když ty počty srovnáme s předchozími roky, jak se mění zájem o víceletá gymnázia? Stoupá?

V tuto chvíli můžeme říct, že v letošním roce počet přihlášek u osmiletých gymnázií koresponduje s celkovými počty přihlášek v ročníku. To znamená, že navýšení bylo o pět až deset procent. U šestiletých gymnázií je nárůst citelně větší, než pouze nárůst v rámci populačního ročníku. Jedná se zde celkem o asi 25 procentní nárůst.

Osobně to přikládám mediální kampani, která naznačovala, že na gymnáziích je velmi málo míst a nikdo se tam nedostane. Spousta rodičů tak začala přemýšlet nad tím, že své děti dá na gymnázium již ze sedmé třídy, aby za dva roky neměly problém z deváté třídy, kdy se budou očekávat o trošku menší, ale srovnatelné problémy jako letos.

Žáci devátých tříd mají testy z češtiny a matematiky od CERMATu za sebou. Vy je vyhodnocujete a zadáváte. Co s těmi testy děje potom?

Když děti ve čtvrtek dopoledne napsaly testy, tak škola je ve čtvrtek odpoledne naskenovala a poslali nám je elektronicky do systému. Náš systém potom testy rozporcoval na jednotlivé úlohy. Část uzavřených úloh, to znamená křížkovaných, opravil počítač. To, s čím si počítač neporadil, opravují naši pracovníci. Nejvíce práce je s opravováním otevřených úloh, to znamená úloh, kde děti píšou výsledek, případně i postup. A tyto úlohy nyní opravují učitelé, se kterými máme smlouvu. Každou úlohu opraví dva lidé. Když se shodnou, tak to je uzavřený výsledek. Když se neshodnou, rozhoduje o tom třetí osoba.



Vy jste si letos do těch oprav připustili také umělou inteligenci. Jak to dopadlo?

Přesně tak. Letos jsme poprvé pustili umělou inteligenci na některé úlohy. Konkrétně šlo pouze o jednoduché úlohy z matematiky, kde je minimální šance, že by umělá inteligence udělala chybu. Cvičně jsme si zkusili asi 100 tisíc úloh opravit umělou inteligencí a výsledky jsou srovnatelné s chybovostí člověka.

Co to znamená do budoucna? Bude těch pedagogů, kteří opravují přijímací zkoušky, méně a zastane umělé inteligence?

Nemyslím si, že jich bude méně, ale doufáme, že se to tak opraví podstatně rychleji.



Pod vaším vedením se CERMATu letos daří šetřit na tisku a distribuci testů. O kolik jsou díky tomu letošní jednotné přijímací zkoušky levnější než v předchozích letech?

Záleží, co všechno budeme do těch nákladů počítat. Pokud počítáme tisk a distribuci, tak v minulých letech se ty náklady pohybovaly někde mezi 35 až 40 miliony korun. Letos bychom měli být na úrovni šest až sedm milionů korun.



Firma Konica Minolta, která v minulých letech tisk testů pro CERMAT zajišťovala, varovala, že vaše letošní úsporná opatření mohou ohrozit průběh a zabezpečení testování. Objevily se v proběhlých dvou testech nějaké chyby, které by z tohoto mohly plynout?

Tím pravděpodobně bylo myšleno riziko toho, že testy nestihneme včas vytisknout a ne, že by byly vytištěny nějaké chyby nebo by byly chyby v úlohách. Chápu, že firma Konica Minolta říká to, co říká. Nicméně my jsme vše stihli a stihli jsme to včas. Maturity jsou vytištěné od půlky února. Přijímačky jsme stihli vytisknout o dva dny dříve, než byl plán. Všechno bylo rozvezené na školy jako v minulém roce, takže vše běží tak, jak má.



Umělá inteligence už opravuje. Kdy budou moci žáci podávat přihlášky na střední školy elektronicky a kdy bude možné maturitu nepsat do formulářů, které se následně skenují, ale vše se udělá elektronicky?

Co se týká přihlášek, tak doufáme, že to bude za dva roky. Je to projekt Ministerstva školství a pracujeme na tom, aby to za dva roky bylo hotové. Je to optimistický termín, takže pokud se něco nepovede, zejména ve veřejných zakázkách, tak se to může o rok odložit. Co se týká elektronického skládání testů, tak to bude navázané na registr žáků s elektronickou přihláškou, takže to pravděpodobně budeme moct očekávat za tři roky. Doufáme ovšem, že si to bude možné vyzkoušet již za dva roky.



A za kolik let bude možné, aby si na střední školy uchazeč podal více než dvě přihlášky?

To bude přímo provázané s registrem žáků. Registr žáků to bude umožňovat. Potom bude na politickém rozhodnutí, kolik přihlášek to bude. To znamená, první termín je opět velmi optimistický — za dva roky. Když to nedopadne, tak za tři roky.