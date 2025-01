Nad Bradáčovou část ODS zvedá obočí, říká Pospíšil. Válková: Odborně nic proti, problém je načasování

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž rezignoval. Ve funkci ho nahradí pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, kterou navrhl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). „Bradáčová opravdu není stranický kandidát této vládní koalice, nebo dokonce ODS,“ ujišťuje pro Český rozhlas Plus bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09). „Kandidátů mělo být víc,“ soudí ale poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). Praha 20:41 8. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Paní poslankyně, jaký byl z vašeho pohledu Igor Stříž nejvyšší státní zástupce?

Helena Válková (ANO): Já jsem ho poznala jako předsedkyně podvýboru pro justici, což je pracovní orgán ústavněprávního výboru, kde máme na starosti součinnost s justicí, s jejími představiteli v oblasti legislativy.

Vždycky se jich ptáme, co říkají, jaké mají připomínky, jestli jsou spokojení s naší prací. A naopak jestli by třeba něco nechtěli. A když je to možné, tak vycházíme vstříc v tom smyslu, že to regulujeme tak, aby to v praxi fungovalo.

A vaše hodnocení pana Stříže?

Válková: S panem Střížem, nejvyšším státním zástupcem, jsem měla velmi dobré, kompetentní, odborné i personální kontakty. Takže já si nemůžu stěžovat. A právě proto jsem se možná už i v minulosti vyjádřila tak, že nechápu, proč odstupuje. Ale samozřejmě respektuji jeho vyjádření.

Pane náměstku, jak hodnotíte období Igora Stříže vy?

Jiří Pospíšil (TOP 09): Já pana Stříže sleduji dlouhou dobu. Za mě byl už ve vysokých justičních, respektive státně zastupitelských funkcích. Byl dlouhá léta náměstkem nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

O něm člověk a veřejnost příliš nevěděla, což je v zásadě dobře. Pokud vrcholný justiční nebo státně zastupitelský představitel dobře pracuje a jeho kauzy nejsou propírány v médiích, nejsou jeho rozhodnutí zpochybňována, tak je to v zásadě dobře.

Předsedkyně vaší strany Markéta Pekarová Adamová ho hodnotí trochu jinak...

Pospíšil: Dobře, tak to je názor paní předsedkyně. Já jsem byl třikrát ministrem spravedlnosti, ptáte se mě na můj názor, tak já si dovolím mít svůj názor.

Je férové říct, že zkrátka a dobře měl pan Stříž minulost vojenského prokurátora. To zkrátka je pro vrcholného představitele státního zastupitelství určitý škraloup z mého pohledu a z pohledu naší politické strany.

Proto třeba za mě, když jsem byl ministrem, byl „pouze náměstkem“. Když se zvažovalo vedle Pavla Zemana i jeho jméno, tak já jsem říkal, že na té nejvyšší pozici být nemá. Je kvalitní administrátor, určitě kvalitní právník, tu funkci dělá dobře, ale zkrátka v čele té soustavy má být člověk – vedle dobré a výborné právnické praxe a kvality – i morálně nezpochybnitelný.

Chápu, že pro mnoho lidí, ostatně i pro mě, je problém, pokud v čele soustavy stojí člověk s komunistickou minulostí.

Takže jsou to dva pohledy. Já mu nemohu upřít, pokud mám být fér, že jako administrátor a jako právník zkrátka je a byl dobrý – a to říká i celá odborná veřejnost.

Načasovaná rezignace?

Paní poslankyně, jsem si vědom, že minulost pana Stříže už se probírala, tak se posuňme do současnosti. Váš stranický kolega, poslanec Radek Vondráček se v úterý pozastavil nad načasováním toho, kdy pan Stříž končí v čele nejvyššího státního zastupitelství, tedy necelý rok před sněmovními volbami. Proč je to podle vás problém?

Válková: Je to jasný problém. Právě to, co my říkáme, a to, co se kuloárově už několik měsíců řešilo, že pan nejvyšší státní zástupce bude muset odstoupit, protože je nejvyšší čas. To byly v kuloárech nejčastější informace.

Přesně souhlasím s mým předřečníkem, bývalým ministrem spravedlnosti Pospíšilem. My se v mnohém v tomto směru určitě shodneme. On byl velmi kompetentní.

Promiňte, já jenom pořád nechápu, proč je podle hnutí ANO problém, kdy pan Stříž končí?

Válková: Protože on už teď podle nové legislativy, kterou jsme přijali a se kterou já souhlasím, by vlastně nemusel rezignovat – a najednou se rozhodne, že už postupuje moc rutinně?

Přitom mu nikdy nikdo věcně nic nevytýkal. Možná jsem říkala, že by měl dát pokyn, aby státní zástupci více přemýšleli, když podávají opravné prostředky. Když soud někoho zprostí, tak ne aby automaticky podávali odvolání. To jsou ale takové drobnosti, různé pohledy na jednu věc.

Čili k vaší otázce: Myslím, že ke konci pana Stříže nebyl důvod – nebyl nekompetentní ve smyslu, že by nestačil na svoji funkci. Jeho odstoupení je překvapující kvůli zdůvodnění rodinnými a osobními důvody. Ale já to respektuji, to je rozhodnutí každého.

Myslím si, že je to načasované, protože budou koncem září – nebo začátkem října, nevíme ještě přesně kdy – volby. A samozřejmě, že tady byl zájem, který koalice zřejmě nikdy nepřizná, na tom, aby tam měli člověka, který bude z jejich pohledu vhodnější.

Tím určitě bude někdo mladší, kdo žádnou takovou minulost, o které hovořil pan Pospíšil, nemá.

Samotný pan Stříž v úterý na tiskové konferenci odmítal, že by odcházel na základě nějaké politické dohody. Přesto, pane náměstku, nedělají ty okolnosti, za kterých pan Stříž odchází z čela státního zastupitelství, dojem, že za tím politická dohoda a i určité tlaky mohly být? Vzhledem k tomu načasování...

Pospíšil: Fakt čestně, já o tom nevím. Jak jste sám řekl, dělám v Praze kulturu a zvířátka (Jiří Pospíšil je náměstek pražského primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, poz. red.) a nemám žádné informace, jako má paní vzácná kolegyně, paní poslankyně.

Tak, jste bývalý ministr spravedlnosti…

Pospíšil: Jasně. Já rozumím politikům hnutí ANO. Je z toho otrávenost, protože to, že se pan Stříž rozhodl teď dobrovolně rezignovat, a to, že vláda vybere jeho nástupce logicky na jaře tohoto roku, povede k tomu, že ten člověk bude mít sedmiletý mandát – a tedy příští vláda, což podle preferencí může být vláda hnutí ANO, tím pádem nebude vybírat nejvyššího státního zástupce.

Takže ono to má i tuhle mocenskou logiku. Kdyby pan Stříž nerezignoval, skončil by mu mandát uprostřed období příští vlády a příští vláda by vybírala.

Takže já mohu otočit to, co tady padlo, že si tato vláda vybere svého kandidáta, jak naznačuje paní profesorka – tak stejně by si ta budoucí vláda vybrala svého. O žádných tlacích nevím.

A ještě jednu poznámku mi dovolte. Paní profesorka přece dobře ví, jak nejméně část ODS zvedá nad Lenkou Bradáčovou obočí. To by opravdu případně nebyl stranický kandidát této vládní koalice – nebo dokonce ODS.

Budoucí nástupce

Paní Válková, kdyby se Střížovou nástupkyní stala právě paní Bradáčová, dosavadní pražská vrchní státní zástupkyně, uvítala byste to? (Rozhovor vznikl ráno před jmenováním Bradáčové, pozn. red.)

Válková: Já bych nepoužila tak silného slova. Jednu věc vám řeknu: Jako s kolegyní v tom smyslu, že bychom řešily věcně některé otázky z oblasti práva, tak s tím bych rozhodně neměla problém, naopak.

Z toho, jak jsme se s Lenkou Bradáčovou bavily o odborných věcech, usuzuji, že nebude žádný problém. Teď se zase budeme bavit, 14. ledna máme seminář o novele trestního práva, trestního zákoníku, kam jsem ji pozvala – a ona přijde. Vždycky uvítám někoho, kdo umí trestní právo. A ona ho umí.

Jenže nejvyšší státní zástupce nebo zástupkyně musí být taky velice vhodný manažer. Vhodný v tom smyslu, že umí řešit i třeba docela komplikované situace, ke kterým může docházet v personální oblasti.

Nejsem si jistá, jak to ona řeší v rámci personální agendy. O tom by mohli vyprávět její kolegové, kteří by řekli, jestli s tím mají spíše lepší zkušenosti, nebo horší.

Já to nechci hodnotit, ale souhlasím s tím, že by těch kandidátů mělo být víc, aby se mohlo vybírat. Odborně budu jednoznačně ráda, pokud by se stala nejvyšší státní zástupkyní, ale mám tam to „ale“.

Pospíšil: Takže nakonec to nevyvolává takové otázky, pokud to tedy bude ona. Já to nevím, samozřejmě.

Celý duel si můžete i poslechnout v audiu v úvodu článku. Vznikl ráno ještě předtím, než ministr spravedlnosti oznámil nominaci Lenky Bradáčové.