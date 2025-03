PRŮZKUM: ANO si pohoršilo, přesto dál výrazně vede před Spolu. Ve Sněmovně Stačilo! i Motoristé sobě

Hnutí ANO si za poslední týden pohoršilo, přesto by s 32,7 procenta vyhrálo volby do Sněmovny. Druhá koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) si polepšila na 18,7 procenta, třetí zůstává STAN s 11,1 procenta. Vyplývá to z v neděli zveřejněných výsledků volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Aktualizováno Praha 12:35 23. 3. 2025 (Aktualizováno: 13:21 23. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do dolní komory by se podle volebního modelu dostala ještě Svoboda a přímá demokracie (SPD), Stačilo!, Motoristé sobě a Piráti. Pod pětiprocentní hranicí by skončili Svobodní, Přísaha a SOCDEM.

Volební průzkumy se podle STEM mohou v dalších týdnech změnit s ohledem na společnou kandidaturu SPD se Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost (PRO), kterou subjekty zveřejnily v pátek. Aktuální průzkum vznikl před oznámením plánované spolupráce.

Vítězné hnutí ANO si od posledního průzkumu pohoršilo o jeden procentní bod, Spolu oproti minulému týdnu získalo o 1,4 procentního bodu víc. ANO ale stále zůstává výrazně v čele. „Prozatím pro ANO platí, že méně subjektů ve Sněmovně nejvíce pomáhá jeho zisku v mandátech,“ konstatovali analytici ze STEM. ANO by aktuálně ve Sněmovně obsadilo 80 křesel, Spolu 43 a STAN 24.

Piráti s 11 křesly

Motoristé sobě zaznamenali dosud nejvyšší zisk mandátů. Měli by 13 zákonodárců. „Tento nárůst je výsledkem růstu jejich podpory na dosud nejvyšší úroveň v modelu STEM,“ uvedli analytici. Stejný počet poslanců by mělo i Stačilo!, které si drží stabilní skupinu voličů. Piráti oproti předchozímu modelu oslabili na 6,3 procenta, které by přeměnili na 11 poslaneckých křesel.

Strany, které se pohybují kolem pětiprocentní hranice volitelnosti, mají podle STEM letos větší šanci na úspěch. Nemusí se tak zopakovat situace z předchozích sněmovních voleb, kdy propadlo zhruba milion hlasů, řekl ředitel výzkumu STEM Jaromír Mazák.

Volební model byl vytvořen 11. března. Předpokládaná volební účast činí 59 procent.