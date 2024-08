Sarkofág ze 400 pytlů písku i otvor pro usměrnění exploze. Pyrotechnici chystají likvidaci pumy v Záluží

Letecká puma v areálu chemičky u Litvínova zatím samovolně nevybuchla. Pyrotechnici a hasiči se proto připravují na řízený odstřel. Hasiči naváží do areálu pytle s pískem, obloží se jimi místo nálezu až do výše pěti metrů. „Riziko výbuchu tam stále je, protože s pumou manipuloval bagrista,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel pyrotechnické služby policie plukovník Karel Čadil. Rozhovor Litvínov 20:06 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nález letecké pumy v areálu závodu u Litvínova | Foto: Policie ČR | Zdroj: ČTK

Termín, do kdy bomba mohla, ale nemusela, samovolně vybuchnout, uplynul v úterý ve 13 hodin. Jak velká je tedy teď pravděpodobnost, že by přece jen samovolně vybuchla?

Pravděpodobnost předčasného výbuchu letecké pumy se nějak dramaticky nesnížila, i když uplynul ten požadovaný 144hodinový limit, protože letecká puma leží 80 let v zemi. Před nálezem s ní navíc hrubě manipuloval bagrista, který ji uchopil. Z několika stran jsou na pumě vidět vrypy.

Takže jsme si stanovili základní dobu po 144 hodinách, kdy je maximální doba zpoždění zapalovače. A i po této době k letecké pumě přistupujeme velice opatrně. Po 13. hodině jsme začali s opatrným očišťováním okolí místa nálezu pumy, protože bagrista položil pumu na svah. Musíme zabezpečit, aby se nám letecká puma nesvezla anebo aby s ní nikdo nepohnul během toho, když okolo ní budeme stavět sarkofág z pytlů s pískem.

Když mluvíte o stavbě sarkofágu, co všechno to obnáší, kromě právě pytlů s pískem? Co ještě je tam potřeba zabezpečit před odpalem?

Teď jsme pumu zabezpečili proti pohybu dřevěnou konstrukcí. Ještě probíhá magnetometrický průzkum okolí, aby se nám nestalo, že bychom s výbuchem této pumy uvedli v činnost výbuch další pumy v bezprostřední okolí. Za chvíli bude ještě následovat srovnání místa okolí pumy pomocí dálkově ovládaného traktorbagru, abychom tam mohli začít dávat velké pytle s pískem.

Puma má dlouhodobý chemický odpalovač. Jak se řízeně odpaluje tento typ munice, pomocí čeho?

Každá letecká puma má svůj iniciátor, to znamená pumový zapalovač. Nejčastěji se setkáváme s mechanickými typy, které po vyhodnocení jdou všroubovat.

Tento typ zapalovače je ale dlouhodobě chemický. Je nestabilní a má jištění proti vyšroubování, takže si ho nemůžeme dovolit vyšroubovat. Tento konstrukční prvek je založen na skleněné ampuli s acetonem, která se při dopadu rozbije a naleptává celuloidový kroužek, jenž drží úderník. Celuloidový kroužek pak ztratí svoji pevnost a úderník je vymrštěn k rozbušce a dojde k iniciaci celé letecké pumy.

Postupujeme teď velice opatrně, protože víme, že ampule s acetonem je prasklá. Ale nevíme, v jakém stavu jsou celuloidové kroužky.

Při odpalu musíte korigovat tlakovou vlnu nad povrchem Země, střepinový účinek, stavební úlomky a seismickou vlnu. To všechno dokážou pytle s pískem?

Ano, dokážou. Jsou to velké, jak my říkáme tzv. big bandy, každý o objemu jeden metr kubický.

Po poradě jsme se rozhodli, že jich použijeme okolo 400, abychom střepinový a tlakový účinek, co nejvíce omezili. Ale zákonitosti fyziky jsou jasné, takže čím více omezíte tlakový účinek, tak tím větší bude seizmický účinek. To znamená tzv. tlakový účinek do půdy.

Vzhledem k tomu, že tady v prostoru továrny je vysoká hladina spodní vody, protože dříve se tu odvodňoval močál, tak jsme se rozhodli ve vrchní části našeho sarkofágu udělat pod úhlem 45 stupňů otvor, kterým my budeme účinek tlakové vlny usměrňovat na východní část areálu. V této části je totiž nejméně objektů. Výbuchem určitě dojde k tlakovému poškození okolní zástavby, ale věříme, že v minimální míře.

Už víte, jestli budete odpalovat ve čtvrtek nebo v pátek?

V úterý v podvečer začneme výstavbu vlastního sarkofágu. Sarkofág má 400 velkých pytlů, takže to bude časově náročné. Předpokládáme, že stavbu bychom mohli ukončit ve čtvrtek. Pak budeme ještě zesilovat působení tlakové vlny na okolní objekt, protože letecká puma se nachází zhruba metr od objektu, který byl určen k demolici a po výbuchu se nám tlaková vlna dostane do objektu.

Abychom zamezili pohybu tlakové vlny na západní část, nebo jí co nejvíc omezili, tak tam budeme dělat také proti opatření se speciálních přikrývek a taky z pytlů s pískem, takže to nám určitě toto nám určitě nějaký čas potrvá. Zítra na večer budeme vědět přibližný termín, ale myslím si, rozhodně to nebude dříve než v pátek.