Místopředseda hnutí ANO ke kauze Čapí hnízdo: Jsem rád, že bez důkazů vás v této zemi neodsoudí

Městský soud v Praze nepravomocně zprostil Andreje Babiše a Janu Nagyovou obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Je to důkaz, že je justice v Česku nezávislá? Šlo o politické stíhání, jak tvrdil Andrej Babiš? A plyne z kauzy Čapí hnízdo nějaké poučení, jak by politici měli přistupovat ke kauzám vyšetřovaným policií a státními zástupci? Tomáš Pancíř se ptal Radka Vondráčka, místopředsedy hnutí ANO a předsedy sněmovního ústavněprávního výboru. Praha 0:10 10. ledna 2023

Původní profesí jste advokát. Očekával jste na základě toho, jak soud probíhal a co u něj zaznívalo, že rozsudek bude takový, jaký jsme slyšeli dnes dopoledne?

To bych ze sebe dělal chytrou horákyni. Já jsem žádná konkrétní očekávání neměl, protože neznám spis. Na začátku jsem se vyjadřoval pozitivně o tom, jak to uchopil pan předseda Senátu a jak soud probíhal procesně správně. Chválil jsem, že Andrej Babiš má konečně jako obžalovaný možnost předkládat důkazy...

Vsadil byste si včera na to, že bude Andrej Babiš osvobozen?

Potom, jak to probíhalo, asi nemám stejný názor na to, že nebyla vyloučena veřejnost, kdy se řešil Andrej Babiš mladší. Opravdu nevím o jediném racionálním důvodu, proč se to mělo řešit veřejně. To si myslím, že nebylo dobře. Takových drobných náznaků tam bylo ale víc, takže jak člověk zná praxi, tak jsem byl takový mírně skeptický k tomu, jak se to směřovalo.

Nicméně potom následovaly závěrečné řeči, kde je zajímavé, že státní zástupce neodkázal ani na jeden důkaz. Tam to skutečně bylo o právním posouzení a o jednotlivých důkazech. A já jsem rád, že verdikt zazněl. Opravdu mám pocit – je to pro mě strašně důležité jako pro člověka –, že bez důkazů vás v této zemi neodsoudí.

Státní zástupce si vzal čas na rozhodnutí, jestli se proti pondělnímu rozsudku odvolá. Očekáváte, že tím kauza Čapí hnízdo skončí, nebo neskončí? Očekáváte, že se státní zástupce odvolá?

Myslím si, že to není pravomocné rozhodnutí, a tak se k tomu stavím.

Soudce Jan Šott co nejsrozumitelněji vysvětluje, proč zprostil Babiše s Nagyovou obžaloby. @iROZHLAScz pic.twitter.com/Bp01hvJ12i — Vít Kubant (@KubantVit) January 9, 2023

‚Právní otázky jsou jasné‘

Bylo by z vašeho pohledu dobré, kdyby to odvolání přišlo?

Státní zástupce dokonce navrhoval ve své době zastavení, což je věc ještě těžšího kalibru než zproštění, protože tím vlastně říkal, že se skutek nestal, a není důvod pro stíhání. Nejvyšší státní zástupce to vůči dvěma osobám znovu otevřel a v pondělí se tomu pan soudce v odůvodnění věnoval. Vyjadřoval se poměrně kriticky k té části, kdy to nejvyšší státní zástupce vrátil zpět a zrušil rozhodnutí o zastavení a že nejvyšší státní zástupce vycházel ze špatného právního posouzení.

Takže když budu vycházet z tohoto a z toho, co jsme už zažili, že už to jednou zastaveno bylo, tak samozřejmě nemůžu vyloučit odvolání, ale je tady spousta důvodů pro to, aby se to odvolání ani nepodalo.

Na druhé straně nebylo by i z pohledu Andreje Babiše při tom všem, co se okolo kauzy odehrávalo, lepší, kdyby to ještě přezkoumal Vrchní soud, kdyby i Vrchní soud, pokud by tedy potvrdil tento rozsudek, vyvrátil veškeré pochybnosti?

Je to věc, o které se bavíme po sedmi letech. Myslím si, že se skutečně nelíbilo nikomu, ani nám, ani našim politickým protivníkům, že to trvalo tak dlouho. Skutkově je to podle mého názoru prověřené už maximálně. Právní otázky jsou jasné. Ale počkejme si na to. Já jsem na písemné odůvodnění také velmi zvědavý.

Soudce Jan Šott odůvodňoval verdikt obsáhle. Trvalo to tři hodiny. Cítíte tam nějaké slabé místo?

Člověk samozřejmě vnímá argumenty, se kterými se ztotožňuje. To znamená, že právní posouzení, zda se skutečně jednalo o malý či střední podnik na relevantním či sousedícím trhu, je stěžejní. S tím se pan soudce vypořádal poměrně podrobně. Myslím si, že trend byl vidět už několik let, ale ty, kteří chtějí věřit něčemu jinému, nepřesvědčím.

Bavíme se ale o trestním stíhání, které má nějaká pravidla. Trestný čin je nejvyšší kategorie provinění. A myslím si, že když se budeme bavit v kategoriích trestního práva, tak zproštění bylo namístě. Vzhledem k okolnostem to podle mě bylo poměrně statečné rozhodnutí pana předsedy. Nedošlo k žádnému excesu. Je to pro mě zkrátka dobrá zpráva o stavu české justice.

Proč soudce konstatoval, že výpovědi Andreje Babiše nelze hodnotit jako přesvědčivé a konzistentní? Je dnešní výsledek důkazem, že je česká justice nezávislá? Byla kauza reakcí na působení Andreje Babiše v politice, jak on sám tvrdí?